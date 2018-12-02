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Чем «закупы» в Польше отличаются от шопинга в Украине

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  • Анна Влезько, «Вечерний Гродно»
  • 2.12.2018, 10:38
  • 5,747
Фото: vgr.by

Цены на рынке в Белостоке приятно отличаются от белорусских, но уступают украинским.

Едва ли среди гродненцев найдётся много тех, кто ни разу не был «на закупах» в Белостоке. Тем не менее для меня шопинг в Польше — это terra incognita, зато поездки в Украину — дело привычное. Съездив впервые в польский шоп-тур, решила сравнить торговлю в двух странах.

Топтать асфальт только за деньги или селфиться на границе

Первая неожиданность на грани шока ожидала в пункте пропуска. Оказалось, на польской границе дисциплине уделяется куда меньше внимания, чем на украинской. К примеру, у наших южных соседей выходить из автобуса без разрешения в пункте пропуска категорически запрещено. «Асфальт топчешь — деньги лишние есть?» — интересуются украинские пограничники, прежде чем выписать штраф нарушителям режима. Руководитель группы (если вы едете туристическим автобусом) заботливо предупреждает: «Никто не должен покидать свои места, организованно выходим только на паспортный контроль». Фотографировать и снимать видео запрещается (даже регистратор в автомобиле нужно отключать).

На польском переходе люди чувствуют себя куда свободнее — выходят покурить, пообщаться с пассажирами других транспортных средств и даже делают селфи (по крайней мере, нам никто не сделал замечания).

Такие разные duty free

Удивилась при посещении duty free. Месяц назад на украинской границе «знатоки» предупредили: «Не покупайте алкоголь — в магазинах дешевле». Оказалось, что разница в цене может доходить до 10 евро — в крупных торговых центрах Одессы и Киева действительно можно купить алкоголь значительно дешевле, чем в беспошлинном магазине на границе. А вот с туалетными водами наоборот — в duty free они значительно дешевле.

Фото: vgr.by

В «дьютиках» на белорусско-польской границе ситуация иная — более опытные коллеги заверяют: «В Польше дороже — покупайте здесь» — и тут же напоминают о нормах ввоза. Если их соблюдать, можно сделать по-настоящему выгодные покупки и не нажить себе ненужных проблем по возвращении.

Про шопинг

Как человек, который о шопинге в Польше только слышал, а в Украине — регулярно практиковал, признаюсь честно, ожидала несколько… большего.

Шоп-тур из Гродно в Белосток — идея, конечно, удобная: от дома заберут, везде повозят, домой доставят, но на каждый пункт маршрута отводится только два часа. «Что такое два часа для рынка?» — думала я, подъезжая к Кавалерийскому. Перед глазами почему-то мелькали бесконечные торговые ряды и павильоны одесского «7-го километра», а наяву оказалось, что… польский рынок размерами не впечатляет. Более того, в пятницу значительная часть продавцов не работает. Как сказал опытный попутчик: «Завтра тут будет не протолкнуться, а сегодня так…» Узнав, что поездка для нас первая, «бывалые» сразу рассказали, где лучше покупать обувь (на рынке вообще не покупать, а приобрести потом в «Ашане»), и дали массу других советов, которые пригодились лишь отчасти.

Пожалуй, именно здесь я точно поняла смысл фразы «Всё в этом мире относительно». Цены на рынке в Белостоке, конечно, приятно отличаются от белорусских, но существенно уступают украинским: на «седьмом» закупаться (на мой кошелёк и вкус) гораздо выгоднее. Да и выбор там был куда более разнообразным.

А вот отношение продавцов очень порадовало — все приветливые, услужливые и доброжелательные. Пока примеряешь куртку или джинсы, можно узнать всю родословную продавца, и кто какие размеры носит, и почему эту рубашку нужно купить именно мне, и почему только в этих кроссовках нужно заниматься спортом… В плане общения и обслуживания польским продавцам твёрдая «десятка».

В общем, двух часов хватило более чем. Наверное, потому, что это всё-таки была не суббота…

В «Галерею» как на выставку

Следующим пунктом маршрута была «Галерея Бяла». Водитель предварительно уточнил, нужно ли туда ехать. Бывает, что никто из пассажиров покупки в «Галерее» не планирует и её объезжают (позже стало понятно, почему), но у нас в автобусе желающих оказалось достаточно.

Фото: vgr.by
Фото: vgr.by

в «Галерее» не планирует и её объезжают (позже стало понятно, почему), но у нас в автобусе желающих

Посетителей было мало. Даже в киевском ЦУМе — месте, где концентрация роскоши, гламура и заоблачных цен, публики гораздо больше, не говоря уже о «массмаркетовых» торговых центрах. В некоторых польских бутиках продавцы откровенно скучают.

Примечательно, что, в отличие от рынка, русскую речь услышать можно не так часто. Попутчики объясняют это тем, что здесь дорого: «Сюда «наши» приезжают в основном в сезон скидок, а сейчас распродаж почти нет». Но справедливости ради стоит отметить, что среди пассажиров микроавтобуса нашлись те, кто кое-что себе всё-таки прикупил. И справилась наша команда быстрее отведённых двух часов.

Главная остановка — «Ашан»

Фото: vgr.by
Фото: vgr.by

И всё же основной целью большинства был «Ашан». Для него положенных двух часов маловато. Во-первых, потому что здесь тоже есть бутики, в которых цены не уступают рыночным. Во-вторых, поесть-то мы забыли, а тут находится целая «улица» всевозможных бистро, кафешек и мини-столовых. Цены вполне приемлемые (хотя опять же очень относительно: поесть в Киеве или Одессе даже в заведении «не фастфуда» и в туристический сезон стоит значительно дешевле).

Заглядывать в корзинки попутчиков было как-то неудобно, а себе особо больших покупок не делала, поэтому могу сказать только про ассортимент. Меня радует, когда выбор товаров большой, упаковки красивые и всегда находится что-то новое. Этим требованиям «Ашан» отвечает на 100 процентов. По поводу цен: на каждый кошелёк найдётся свой товар.

Очередей на кассы не было (опять же вспоминаем про пятницу). «Завтра пришлось бы стоять долго», — со знанием дела отметит наш попутчик.

Фото: vgr.by

На обратном пути почему-то не покидала мысль о том, что удобство и дешевизна польских «закупов» у нас несколько преувеличены: имея одинаковый бюджет на шопинг в Одессе и в Белостоке, покупок в Польше сделала меньше. Там не покидало ощущение, что деньги тратишь, а они не заканчиваются, здесь вроде ничего не купил, а денег не осталось…

Анна Влезько, «Вечерний Гродно»


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