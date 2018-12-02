Саммит G20: итоговая декларация и что говорили о Керченском проливе 7 2.12.2018, 10:46

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ФОто: WBNG

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса.

По итогам саммита G20, который завершился уже под утро 2 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина, представители стран "двадцатки" пришли к компромиссу и подписали итоговую декларацию.

Об этом сообщает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписание декларации стало возможно благодаря "конструктивной совместной работе" и "принципу многосторонности" в деловых и торговых международных отношениях.

Несмотря на то, что США не поддержали политику "борьбы с протекционизмом", заменив ее на поддержку "принципа многосторонности", удалось договориться о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО).

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран - США отказались его поддержать. Также, изначально не хотели его подписывать Россия, Турция и Саудовская Аравия.

Проблема миграции в документе упоминается лишь двумя предложениями. В частности, говорится, что потоки беженцев являются "глобальной проблемой, имеющей гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия".

Одной из повесток дня стали события в Керченском проливе, где российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и военнослужащих ВМС ВС Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречу в Нормандском формате.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин пришли к соглашению проводить переговоры относительно обострения в Керченском проливе в "нормандском формате" - на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией. Также Меркель выразила свою обеспокоенность по поводу нарастания напряженности в Керченском проливе и настаивала на "свободе судоходства в Азовском море".

Путин и Трамп также провели неформальное общение, где российский глава "описал свое видение конфликта в Керченском проливе, отметив, что "каждый остался при своем мнении". Впрочем, так же, как он это сделал во время переговоров с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, нарисовав им свою схему событий в Азовском море.