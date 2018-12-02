У антифашиста Ильи Воловика проблемы с сердцем - и его не лечат 3 2.12.2018, 10:54

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Илья Воловик

Администрация колонии отказывает активисту в оказании необходимой медицинской помощи.

Антифашист Илья Воловик, который два с половиной года сидит в исправительной колонии № 15 в Могилеве, имеет проблемы с сердцем и почками, лечится только таблетками, которые передает ему мать. По информации семьи заключенного, медицинскую помощь окажут лишь тогда, когда ему станет совсем плохо, передает «Белсат».

По словам Раисы Игоревны, матери осужденного по «делу антифашистов», сын начал спать в тюрьме только после того, как психолог выписал ему антидепрессанты. Она говорит, что сейчас у него «болит и выскакивает сердце».

«Вероятно, у него развилась тахикардия. Ничего из того, что ему прописали там врачи, не помогло. Знаете, все на нервах. Это последствия смерти отца и смерти бабушки», — говорит Раиса.

В этом году в течение полугода Илья потерял отца и бабушку. На похороны его не отпустили.

Ранее у Ильи нашли камень в почках, было подозрение на острый панкреатит.

«Когда я вышла после свидания с ним, я сказала врачу, что только закончился курс лекарств, которые я ему высылала. Врач пообещал, что сделает анализ крови и мочи, и если что-то там обнаружит, то в лучшем случае отправит его только на плановое УЗИ. Он сказал: «Здесь не говорят об этом — это тюрьма».

Во время шитья тюремной одежды в руку Воловика попала игла, которую тюремные врачи не могут достать, и она закапсулировалась.

«Сейчас самая большая проблема — с сердцем. Меня волнует его боль в груди. Я сказала в тюрьме, что надо с врачами посоветоваться, так как у них нет узких специалистов. А они мне: «Ничем не можем помочь». Его будут лечить, когда ему станет плохо», — говорит Раиса Игоревна.

«Также у него тяжелая психологическая ситуация. Полгода назад ему должны были выписать поощрение, он писал заявление. Но когда у нас было свидание, приезжало ГУБОП и заявление куда-то исчезло. Ему сказали: «Будешь добиваться поощрения — выпишем нарушение». Приписать могут что угодно», — добавляет Раиса Игоревна.

В марте 2016-го Илья Воловик был осужден по части 3 статьи 339, а также по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса на 10 лет лишения свободы. Его друзья Филипп Иванов и Вадим Бойко получили по четыре года колонии, Дмитрий Тиханович — шесть лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела стало происшествие в июне 2014-го, когда, по словам правоохранителей, фанаты футбольного клуба «Партизан» (которые обычно придерживаются антифашистских взглядов) на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники — фанаты минского «Торпедо» (некоторые из них имеют неонацистские взгляды). Фанаты «Партизана» забежали в троллейбус, выбили в нем окна, распылили слезоточивый газ и напали на «торпедовцев». Фанатов обвинили в хулиганстве.

На суде большинство пострадавших отказались от претензий. Фигуранты дела заявляли о незаконном давлении на них со стороны силовиков во время следствия. Воловик говорил, что оперативники угрожали тем, что его беременная жена будет рожать в тюрьме.

Общественные активисты считают Воловика политзаключенным, так как такой приговор обусловлен его политическими взглядами.

Мать, жена и дочь Воловика находятся в тяжелом финансовом положении, имеют долги по кредитам за услуги адвокатов. В этом году друзья осужденного запустили страницу с информацией, как можно помочь Воловику.