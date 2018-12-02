Литва скупает улиток для переработки и реэкспорта в ЕС 1 2.12.2018, 11:03

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Украинские лягушки и улитки пользуются спросом за рубежом.

Они не очень популярны дома, но очень перспективные, рассказывает «Агропорталу» аналитик компании Pro-Consulting Иван Шпак.

За последние 4 года рынок украинских улиток вырос в 100 раз, свидетельствует рост экспорта. Популярность этого вида бизнеса объясняется высокой добавочной стоимостью, а также тем, что для выращивания большого количества улиток нужны небольшие площади, отмечает эксперт.

Ежегодное потребление улиток на мировом рынке превышает 120 тыс. т, а предложение покрывает спрос только на 60-70%. Самые известные виды улиток для разведения в Украине — хеликс и ахатины. Разведение улиток начинается с покупки маточного стада, средняя оптовая цена которого не менее €3-4 за килограмм (от 1000 кг), для получения стабильного выводка в стаде должно быть минимум 500 улиток. Многие производители советуют искать их в Польше, потому что там производство улиток находится на более развитом уровне.

Как у лягушек, так и у улиток существует два варианта разведения: натуральный (загонной) и тепличный. Загонной способ предусматривает разведение улиток на открытом воздухе. Расходы предусматривают покупку кормов и материалов для забора. Однако, кроме плюсов (незначительных расходов), минусами является то, что моллюсков необходимо защищать от хищников, сложнее контролировали влажность места, где они выращиваются. Этот способ больше подходит для разведения улиток в теплый период, с апреля по сентябрь.

В оборудованных теплицах разводить улиток можно круглый год, однако необходимы дополнительные инвестиции в оборудование. Для маточного стада в 750 особей необходимо 4 м2 закрытого помещения для самого стада, 8 м2 помещения для инкубации яиц и молодняка, пластмассовые боксы для содержания взрослых улиток маточного стада, металлические стеллажи, а также вольер для выращивания основного стада.

Основной рацион улиток — зелень. Кроме этого, их необходимо подкармливать мелом, кукурузой, комбикормами и сухим молоком. Также не лишним будет специальный корм для улиток, особенно в зимние периоды.

На мировом рынке Франция является основным импортером и экспортером (реэкспорт) улиток. В общем европейском этот рынок потребляет около 60% всех улиток в мире.

За 2017-6 мес. 2018 г. на Литву пришлось более 80% всего экспорта украинских улиток, что составляет около 87% всего объема производства. В Литве улиток готовят для дальнейшей обработки и продажи их на европейские рынке в виде готовых блюд или полуфабрикатов.

В ценовом плане на рынке Украины наблюдается существенная разница между экспортными ценами на живых замороженных улиток и готовыми блюдами из улиток от производителей на внутреннем рынке. Средняя экспорта цена составила $1,1 за килограмм, в то время как цена на готовые блюда из улиток (эскарго) могли быть выше в 10-20 раз.

Среди уникальных деликатесов значительное место занимает и лягушачье мясо. В Украине лягушачьи лапки не считают популярным и распространенным продуктом, продаются они в основном в рыбных магазинах, где так же представлены и другие деликатесные виды морепродуктов и мяса. Как и улитки, готовые лягушачьи лапки подают в ресторанах с европейской и экзотической кухней.

Большая часть спроса на лягушачьи лапки в Украине удовлетворяется импортной продукцией. Продукция украинских производителей представлена мелкими фермами, однако высокий уровень потребления лягушачьих лапок в странах ЕС на ряду с сокращением популяции во всем мире, возрождает интерес украинских предпринимателей к открытию больших лягушачьих ферм сегодня.

Поэтому основной спрос на лягушачье мясо приходится на европейские страны, где данный продукт считается деликатесом. В восточных странах (Китай, Вьетнам и другие), лягушачье мясо продается в маленьких и больших супермаркетах наряду с другими видами мяса и рыбы, однако цена на них также высока. В восточных странах средняя стоимость свежего мяса 3,5-4 $/кг. Тогда как стоимость лягушачьих лапок в розницу начинается от 7 $/кг, средние оптовые цены 5-7 $/кг.

В Украине лягушачье мясо не имеет особой популярности и представлены исключительно как деликатесный продукт, который подают в ресторанах европейской или экзотической кухни. Поэтому производители лягушек сотрудничают с крупными продуктовыми магазинами и ресторанами в Украине, но в основном выращивают их на экспорт. Из-за сокращения популяции лягушек во всем мире, в частности в крупнейших странах-производителях (Индонезии, Китае и Вьетнаме), спрос на украинские лягушки растет.

Если рассматривать географию импорта лягушачьих лапок в Украине, то 98% продукта в замороженном виде импортируется из Индонезии, другая часть импортных поставок приходится на лягушачьи лапки из Франции. Большая часть лягушачьих лапок из Индонезии в первую очередь объясняется низкой стоимость при одинаковом уровне качества продукции. На Индонезию приходится около 84% поставок лягушачьих лапок в страны ЕС, где основными их потребителями являются Бельгия, Франция и Нидерланды.