закрыть
2 декабря 2018, воскресенье, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

1
  • 2.12.2018, 11:14
Фотo: Express Photo

Microsoft впервые с 2010 года закрепилась в статусе самой дорогой компании в мире больше, чем на один день.

26 ноября Microsoft ненадолго смогла обогнать по капитализации Apple. С тех пор обе компании соревновались за звание самой дорогой компании в мире. К моменту окончания торгов, лидером оказалась Microsoft. 30 ноября Microsoft впервые с 2010 года закрепилась в статусе самой дорогой компании в мире больше, чем на один день, пишет portaltele.com.ua.

По данным CNBC, в пятницу Microsoft стоила 851,2 миллиарда долларов. Одна акция компании оценивалась в 110,89 долларов. Рыночная стоимость Apple оказалась ниже — 847,4 миллиарда долларов, при цене одной акции 178,58 доллара. В октябре 2018 года акции Apple достигли своего исторического писка, а компания оценивалась в 1,1 триллиона долларов.

За полтора месяца Apple потеряла около 250 миллиардов долларов. Аналитики связывают это с плохими продажами iPhone XR, которые не оправдали ожидания Apple.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип