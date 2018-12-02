Microsoft стала самой дорогой компанией в мире 1 2.12.2018, 11:14

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Microsoft впервые с 2010 года закрепилась в статусе самой дорогой компании в мире больше, чем на один день.

26 ноября Microsoft ненадолго смогла обогнать по капитализации Apple. С тех пор обе компании соревновались за звание самой дорогой компании в мире. К моменту окончания торгов, лидером оказалась Microsoft. 30 ноября Microsoft впервые с 2010 года закрепилась в статусе самой дорогой компании в мире больше, чем на один день, пишет portaltele.com.ua.

По данным CNBC, в пятницу Microsoft стоила 851,2 миллиарда долларов. Одна акция компании оценивалась в 110,89 долларов. Рыночная стоимость Apple оказалась ниже — 847,4 миллиарда долларов, при цене одной акции 178,58 доллара. В октябре 2018 года акции Apple достигли своего исторического писка, а компания оценивалась в 1,1 триллиона долларов.

За полтора месяца Apple потеряла около 250 миллиардов долларов. Аналитики связывают это с плохими продажами iPhone XR, которые не оправдали ожидания Apple.