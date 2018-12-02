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Какие профессии исчезнут из-за роботов: прогноз ученых

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  • 2.12.2018, 11:33
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Рынок труда в ближайшие годы может заметно измениться.

Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ назвали профессии, которым грозит исчезновение из-за роботизации. Об этом говорится в докладе "Человек и инновации", пишет segodnya.ua.

Отмечается, что с вероятностью в 91–99% могут исчезнуть профессии раздельщиков мяса и рыбы и сборщиков электромеханического оборудования.

Кроме того, под угрозой исчезновения находятся сельскохозяйственные инспекторы, технические специалисты по геологии, специалисты по продажам в ретейле, кредитные аналитики, а также риэлторы, офисные клерки и технические специалисты по медкартам и записям.

Одним из наиболее чувствительных секторов, на который уже давят новые технологии, выступает оптовая и розничная торговля, а также профессии, связанные с ремонтом, заявил директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок

По оценке аналитиков, крайне низкая вероятность исчезновения (от 0,14% до 0,44%) — у гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников.


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