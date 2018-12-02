Кремлевский Первый канал засекли возле военной базы в Великобритании 3 2.12.2018, 11:59

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Тимур Сиразиев

Минобороны издало предупреждение.

Минобороны Великобритании разослало командирам военных баз страны секретное предупреждение после того, как съемочная группа пропагандистского Первого канала РФ пыталась проникнуть на одну из баз.

Об этом сообщает The Daily Mail (перевод — Цензор.нет).

Тимур Сиразиев

Так, 21 ноября корреспондент телеканала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков появились возле базы 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. Как отмечает BBC News, эта бригада занимается кибербезопасностью, работает в соцсетях и даркнете.

Российские пропагандисты снимали базу из машины, вплотную подъезжали к ее территории, а также были замечены возле солдатских казарм в районе деревни Эрмитаж. На следующий день в эфире Первого канала вышелсюжет о британской "фабрике троллей под Лондоном".

В предупреждении, полученном британскими военными, содержится ориентировка на Сиразиева, который возглавляет бюро Первого канала в Лондоне. Военных просят не вступать с журналистом в разговоры, если он появится возле военных баз, и срочно сообщить о случившемся в полицию.