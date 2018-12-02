Порошенко: Украина нуждается в усилении присутствия союзников в Черном море 2.12.2018, 12:29

Петр Порошенко

Агрессивные действия России неприемлемы.

Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Украине нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море, как сдерживающий фактор для России.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию. Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить Северный поток-2. Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - пояснил Порошенко.

Он также добавил, что настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери, где российского бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь был отравлен нервно-паралитическим веществом. По словам Порошенко, встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре "станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной".

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.