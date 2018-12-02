Мечи и калачи империи 1 Владимир Кардаил

2.12.2018, 12:55

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Хамский стиль и полное отсутствие логики – примета сегодняшней номенклатуры.

Министр обороны РФ Шойгу как верный служака властной корпорации сполна разделяет её военные преступления. Верный пехотинец Путина решил напомнить миру и городу уроки истории. В апреле 2018 министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен высказалась за принятие Западом более жёсткой позиции в отношениях с Россией, обосновав это аннексией Крыма, продолжением военных действий в Донбассе, кибератаками и т.п. Шойгу думал 4 месяца и не нашёл ничего лучшего, как в интервью телеканалу "Россия-24" от 12 августа одёрнуть "леди-ястреба": "Вернитесь в историю. Если сами не читаете – спросите у дедушек, они, наверное, смогут рассказать". Мол, кому-кому, а Германии не стоило говорить такое "ещё лет 200". Хамский стиль и полное отсутствие логики – примета сегодняшней номенклатуры. Министр, вещая от имени державы, богоугодно отползающей в постыдное имперское прошлое, учит министра другого государства, своё постыдное прошлое преодолевшей.

Это именно стиль. Представитель РФ на заседании Совбеза ООН кричит британскому представителю "В глаза мне смотри!", заставив изумлённую публику припомнить заплечных дел мастеров НКВД и ботинок Хрущёва. В том же ряду выступил и председатель российского правительства, который, залетев на Камчатку, обозвал западные санкции в ответ на дело Скрипалей и электронное вмешательство в выборы "объявлением экономической войны", на что мы, мол, будем отвечать "экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными". Сказано это было Д. Медведевым вослед нашему всё, который в интервью ваятелю фильма "Миропорядок" изрёк: "Если кем-то принято решение уничтожить Россию (интересно кем?), у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?"

И это сказано воцерковлённым гэбэшником, который перед телекамерами беспардонно демонстрирует православную (в многоконфессиональной стране) богобоязненность... – али богоизбранность?

Дальше – больше. Выступая 18 октября 2018 на Валдайском форуме, Путин на вопрос, что же он имел в виду, когда говорил о бессмысленности мира без России, уточнил этот посыл, не иначе как надиктованный ему свыше: "Речь шла о том, готовы ли мы, готов ли я (здесь и ниже выделено мной – В.К.) использовать (...) оружие массового уничтожения для защиты себя, своих интересов (!)". И далее: "В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара (...). Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории". И затем дежурная оговорка на голубом глазу: "Поставить весь мир на грань всеобъемлющего кризиса – безответственная политика. Мы никогда такую политику не проводили", – будто не было грузинской авантюры 2008, нападения на Украину и сбитого "Боинга".

Его же лицемерные заявления об опасности пересмотра границ в Европе выглядят враскоряку с реальными коллизиями российско-украинских отношений после 2014. На примере конфликта в Керченском проливе (ноябрь 2018) видно, как курс на конфронтацию буквально толкает российские власти на "недержание вредности", крутит и бьёт о камни.

Вышеприведённые пассажи чётко показывают выморочность режима. Во-первых, в п.27 раздела III Военной доктрины РФ, принятой в 2014, говорится о возможности применения ядерного оружия первыми, причём решение об этом принимается президентом. Так что нынешний глава, узурпировавший власть с опорой на ОПГ силовиков, чиновников и бандитов, сознался в личной заинтересованности в возобновлении ядерного противостояния с Западом.

Заметим: если в советское время пропаганда представляла это противостояние как столкновение интересов мирового империализма и содружества "стран народной демократии", то теперь НАТО как военная организация демократического Запада противостоит России как государству, открыто проводящему имперскую политику.

Во-вторых, ключевые слова здесь, опрокидывающие все заверения об отказе от превентивного удара – "когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар". А что если потенциальный противник, указанный в Военной доктрине РФ 2014 как НАТО, удостоверится в том же?

В-третьих, на подштукатуренном лице дряхлеющего дзюдоиста нет ни тени сомнения в том, что мы "живём в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал". Путин в том же выступлении говорит о невозможности глобального конфликта, но тут же, не моргнув глазом, демонстрирует дремучую уверенность стратегов 50-60-х гг. в конструктивности доктрины ядерного сдерживания, от которой к концу века – после окончания холодной войны и взаимного перенацеливания ракет – человечество практически отказалось. Венец пассажа: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен... а мы – жертва агрессии. И мы, мученики, попадём в рай, а они – просто сдохнут..." Смех и аплодисменты в зале.

Выступление Путина состоялось на следующий день после бойни в керченском колледже, где погибли и тяжело ранены десятки учащихся и учителей. Невольно напрашивается сравнение психически неполноценного убийцы с неадекватностью нацлидера, готового ради удовлетворения неких паразитарных комплексов отправить на тот свет 9-миллиардное человечество.

И вот 11 ноября 2018 мы видим того же лидера в числе 70-ти приглашённых в Париж глав государств по случаю 100-летия окончания I Мировой войны. Вдумайтесь: бессмысленная бойня, унёсшая жизни нескольких десятков млн. чел., велась за передел мира между империями (они распадались одна за другой, полвека – небольшой исторический срок), их отказа от колониального господства, да и вообще от имперского жития. Путин явился во французскую столицу как ни в чём не бывало, будто Россия его устами не пригрозила развязыванием Третьей мировой, на этот раз ядерной.

Не до кассандр в отечестве

Идеологическое противоборство СССР и Запада было сведено на нет после демократической революции 1991, когда рухнула система "социалистического" содружества. Следующим этапом мог бы стать переход на союзнические отношения перед лицом военных угроз XXI в., в число которых очевидно входит противоборство демократических стран с непредсказуемыми режимами тех государств, которые подотстали в переходе к демократии. Однако произошёл откат отношений между Россией и Западом к состоянию начала 80-х гг., т.е. к политике взаимного сдерживания. При этом современная история не устаёт вопить о бессмысленности такого отката. Вопрос стоит совсем по-другому: необходима система коллективной безопасности, которая будет основана не на паритете – т.е. балансировании на грани ядерного конфликта, – а на союзнических отношениях демократических государств, в число которых с необходимостью войдёт и Россия, когда завершит приостановленный процесс демократизации.

Помня уроки ХХ в., не стоит отрывать у читателя время на доказательство того, что любые военные и полицейские режимы, с необходимостью использовавшие собственные службы ГБ для продления существования, никогда не имели долгосрочных успехов в экономическом развитии. Даже пресловутый пиночетовский путч 1973 в Чили, который ряд правых аналитиков до сих пор считает образцом эффективного противостояния левому популизму, окончился крахом: Пиночет был вынужден уйти от власти в результате референдума 1988, после чего его неоднократно судили. Нормальный рост чилийского ВВП стал возможен только после перехода к демократии в 1989 (с 1981 по 1987 наблюдалось его падение). Современная политэкономия показывает, что только демократическое государственное устройство является необходимым условием нормального и/или ускоренного экономического и социального развития.

В связи с возвращением номенклатуры к власти, "тайм-аут" в дальнейшей демократизации страны сказывается самым отрицательным образом на этом самом развитии. Постсоветскую ориентацию России на европейские модели социального государства кремлёвские идеологи поменяли на некую евразийскую модель, более подходящую корпоративным интересам власти, присосавшейся к рентным доходам – но уж никак не интересам народа.

Аналитики отмечают, что спровоцированное ради номенклатурного "банкета" военное соперничество потребует колоссальных затрат.

Разумная экономическая политика могла бы иметь место при разумной внешней политике, но этого нет и при нынешней власти не светит. Разборки с западным миром идут по многим азимутам, "корпорация" судорожно проталкивает идеологию консервативного национализма – своего рода дымовой завесы, которой они окуривают население, хотя речь идёт всего-навсего о консервации преступной власти.

Усилиями милитаристской антизападной пропаганды Россия демонстрирует готовность воевать, разительно отличаясь тем самым от СССР, выставлявшего себя записным борцом за мир и клеймившего "поджигателей империалистических войн".

Как не вспомнить В. Войновича, который в своём романе-антиутопии "2042" предрекал: советская номенклатура пройдёт церковное покаяние, крестится и... останется у власти под смешным названием КПГБ.

Нынешний режим – уникальное новообразование, вскочившее к концу ХХ в. на земной тверди после массы военных путчей левого и правого толка. Бенефициарами его установления как раз и стали наследники КГБ, новая олигархия, составная часть сегодняшней номенклатуры.

О роковой смычке ФСБ с властью и бизнесом предупреждали офицеры госбезопасности Александр Литвиненко, Михаил Трепашкин и др. два десятилетия назад – в 1998 в телеинтервью (апрель) и на пресс-конференции (ноябрь). Тогда они предостерегали от вовлечения органов безопасности в преступные действия и участия в бизнесе, что, по их мнению, грозило летальными последствиями для страны. Марина Литвиненко, вдова Александра, оценивает ту пресс-конференцию так: "Никогда за всю историю российской службы безопасности ФСБ не переживала такого публичного разоблачения. [Литвиненко] с коллегами говорили о коррупции, криминализации в ФСБ и о том, что система, созданная, чтобы защищать людей, превращалась в систему, от которой нужно было защищать людей". Так оно и случилось.

Путинщина как перверсия

В социальных процессах из всех законов диалектики наиболее беспощадным образом действует закон отрицания отрицания. В книге А. Юрчака "Это было навсегда, пока не кончилось" примерно показано, как внутри выморочной тоталитарной системы постепенно вызревает её отрицание, хотя массовые акторы этого действа не становятся на путь открытого сопротивления. Диктатура смягчается, переходит в авторитаризм, и, в некий момент, опрокидывается. Подобные процессы происходят и в тенетах сегодняшнего российского неблагополучия.

С самого начала корпоративных экзерсисов власти в конце 90-х оппозиция заговорила о ситуации цугцванга, когда любой ход неумолимо ухудшает ситуацию. Позднее стала понятна разница: шахматная партия ограничена "флажком" на часах, а мерзости путинского режима затянулись уже на пару десятилетий, причём их адепты искренне не понимают, что процесс демократизации только приостановлен. Его довершение будет неразрывно связано с отказом общества от рецидива имперства, сварганенного узурпаторами в 2000-ых.

Внутри антизападной воинственной риторики (и благодаря ей) происходит доведение милитаризма до абсурда, до ситуации начала 60-х гг., когда блеф советского руководства, пустившегося во все тяжкие в болтовне о подавляющем преобладании СССР в ракетно-ядерном баттле, обернулся предательством О. Пеньковского, что парадоксальным образом способствовало смягчению международной напряжённости и на порядок уменьшило опасность смертоубийственного для цивилизации конфликта.

Понятие госизмены инвертируется до казуса, описанного Солженицыным в романе "В круге первом", в котором один из героев пытается спасти человечество, предупредив западных дипломатов о краже советскими агентами американской технологии изготовления атомной бомбы. Можно ли считать изменой его самоубийственный вызов сталинской тирании?

Нынешние номенклатурные чины возомнили, что, имея сырьевой бизнес под контролем, обеспечат себе и своим отпрыскам достаточное количество беспроигрышных выборных циклов, а также передачу номенклатурных должностей по наследству. Вот уж гэбэшное чванство: они решили, что ухватив власть в стране с изменившимся экономическим укладом, схватили и бога за бороду. Разработчики и исполнители преступных спецопераций самоуверенны в том, что именно их усилиями вершится современная история. На деле же ведут они тактическую игру с недалёким расчётом, потому что империи разваливаются независимо от хитроумия диктаторских холуёв, приспособивших госкапитализм к потребностям живота своего.

ФСБ работает в немалой мере против оппозиции и поэтому, инвертировано: в его ракурсе угрозу национальной безопасности представляет, скорее, свободное выражение мнения и соблюдение демократических процедур смены власти, а вовсе не разоблачение чудовищного размаха коррупции. Их основное занятие вернулось на круги своя: защита несменяемой власти.

Такое смещение функций правоохранительных органов на деятельность, представляющую угрозу не только государству, но и человечеству в целом, является перверсией.

Ведь если власть узурпирована, то понятие "госизмены" инвертируется.

Вконец запуталось всё в доме Облонских: пресловутая корпорация законодательно плющит оппозицию, обвиняя её в попытке подрыва "законной власти", сама являясь нарушителем Конституции. Так кто у нас "национал-предатели"? После истории с разоблачением солсберецких отравителей журналист О. Кашин, которого, наверное, трудно упрекнуть в сервильности, неожиданно высказался в том духе, что, мол, негоже открывать имена наших разведчиков, ибо наносится ущерб Родине. Но если Родина при путинском режиме, раз за разом вносит вклад во "всемирную историю отравлений", то что здесь предосудительно: преступные действия спецслужб по указке нуворишей-силовиков или неумолимая реакция на это мировых СМИ?

Вот ещё примеры того, как идеология возвернувшегося имперства доводит общепринятые принципы и ценности до абсурда – за какую ниточку ни потяни. Потому что налицо:

– Перверсия идеологическая: для оболванивания населения, помимо ТВ, используется РПЦ. Православная ветвь христианства радеет за апокалипсис? Пропаганда насаждает консервативно-державные ценности и имперскость, ведётся настырная дипломатическая и материальная поддержка европейских правых консерваторов с целью понабивать клинья во все звенья демократического единства. Если цивилизованный мир идёт к социализации и гуманизму, то Россия – против?

– Перверсия нравственная: давят всяческую солидарность, насаждают доносительство, за социальную активность наказывают штрафами, сознательно добиваясь обнищания тех, кто протестует против... нищеты, за участие в пикетах (!) дают тюремные сроки. Отказывают в гражданстве детям политических изгнанников – в том числе времён СССР, – заставляя их десятилетиями мыкаться без документов и гражданских прав. Насилуют народ и заставляют голосовать... за своих насильников. При этом та же РПЦ привычно заняла сторону антинародной власти, требует художникам за активизм по "двушечке"; на ТВ, с подачи фарисейских ревнителей морали, беспардонно "забрыливают" якобы безнравственно дымящиеся сигареты и обнажёнку, хотя саму церковь сотрясают скандалы с аморальным поведением самих священников. В этой детали, кстати, перверсия смысла оборачивается сексопатологическим значением термина перверсия: какой же извращённый ум надо иметь новоявленным цензорам, чтобы вырезать из советских фильмов ("А зори здесь тихие..." по повести Б. Васильева или "На семи ветрах" по сценарию А. Галича) обнажённую девичью натуру, без чего эти произведения теряют в высоте и антивоенном настрое! Поддерживая заявления Путина, отмеченные выше, РПЦ фактически впадает в служение дьяволу (гори, мир, в геенне огненной!) – и всё потому, что иерархи привычно приторочены к чекистскому сапогу.

– Перверсия силовых структур есть притча во языцех: ведение гибридных войн незаконными ЧВК; возобновление терактов заграницей руками агентов ГРУ – видимо, более заняться им нечем, раз сотрудничество со спецслужбами западных государств по устранению опасности ядерного катаклизма блокировано; сращивание с ОПГ и служение преступной корпорации, захватившей власть, на подлинную же заботу о безопасности граждан "забили".

– Перверсия экономическая: все 90-е и нулевые шли посадки малых и средних предпринимателей – тех, кто мог бы вытягивать экономику на должный уровень и повышать уровень жизни. В "борьбе с санкционкой" уничтожаются кондиционные продукты – и это в стране с 20%-м уровнем официальной бедности! Постоянны сигналы о разбазаривании денег из государственного бюджета (пример – та же многократная переукладка тротуарной плитки). Повышение штрафов, тарифов ЖКХ, всяческие поборы – при этом не дают людям заработать, фактически придушив малый и средний бизнес. Величие страны – не в её военной мощи, а в состоянии экономики и уровне жизни людей, перефразируем кстати Митрофанушку из "Недоросля": военная мощь есть прилагательное, а не существительное!

– Перверсия внутри- и внешнеполитическая: имперский курс, проводимый корпорацией, приводит к активному сопротивлению внутри страны. Над горе-отравителями Скрипалей публика откровенно смеётся, и это приводит к клинчу с насаждаемым на всех уровнях патриотизмом.

– Перверсия социально-политическая: власть стала несменяемой – кипи котёл с задраенной крышкой! Суды сервильны, о разделении властей приходится, как в советские времена, лишь мечтать. Чего стоит только курс на объявление благотворительных организаций иностранными агентами; российские СМИ под жёстким контролем не выполняют своих функций; идёт давление на молодёжь, объявлен идиотский запрет на участие школьников в протестных акциях.

– Перверсия законотворческая: правящая а-ля КПСС партия принимает неконституционные законы и поправки, ухудшающие ситуацию во всех сферах, включая экологическую. Это грозит затягиванием неминуемого этапа преодоления путинщины, который, несомненно, потребует уже немалых усилий и времени. Ведь тот же экологический кризис – в связи с его экзистенциальным характером – разрешим только глобально.

Альтернатива для России – союзнические отношения с Западом

Где-то в середине 90-х я спросил у одного из преподавателей Военно-политической академии (с 1994 Военный университет Минобороны РФ), как он отнесётся к предложению объединить ядерные силы США, России и др. государств в качестве практического шага к ядерному разоружению, – и он согласился с тем, что это было бы разумно. Напротив, сегодня в результате разнузданной милитаристской пропаганды некоторые политики и даже сотрудники спецслужб высказывают мнение, что ядерной войны... не избежать. Ничтоже сумняся, они предрекают цивилизации гибель, не слишком заморачиваясь вопросом, кто именно виноват в обострении противостояния и что надо делать, дабы избежать катастрофы.

Выход: необходимо возвращение к союзническим отношениям со всеми демократическими странами. Именно возвращение, потому что такими примерами российская история изобилует. Ярчайший из них – участие в антигитлеровской коалиции в 1941-1945 гг., когда СССР воевал вместе с записными "империалистическими" (!) государствами против общего врага – "коричневой чумы". Сегодня ситуация, конечно, другая: атавистически имперская Россия, точнее правящий воровской режим, из неких геополитических соображений задирает демократические страны. Тем не менее, имеется принципиальное сходство: общая угроза в виде так называемых цивилизационных вызовов XXI в. (бедность, перенаселённость, загрязнение среды, международный терроризм – в том числе с применением ОМП – и пр.). Понадобится совместное противодействие этим угрозам, куда входят исследования, разработка технологий, выделение средств и совместные действия потребуют десятилетий упорных усилий, – однако всё это категорически несопоставимо с интересами российских временщиков, да и вообще всех, кому война – мать родна.

Таким образом, противостояние России с Западом не имеет смысла, поскольку на деле имеет место противостояние между странами демократическими и странами с непредсказуемой внешней политикой, имеющими тираническое и авторитарное правление вследствие неравномерности развития. Однако рано или поздно все они придут к демократии.

Милитаризм обречён. Занятие войнами не есть природа человека, вопреки утверждениям некоторых "умников". В ХХ веке цивилизация вышла из тысячелетних кружений по военным циклам, развитие всё-таки идёт по спирали, и мы подошли к отказу от войн и как способа разрешения межнациональных, межконфессиональных и прочих конфликтов, и как способа элиты удержаться у власти с помощью оболванивания населения. Зверства, убийства и нарушения прав человека в одной стране проецируются на её отношения с другими странами и народами. Преступления правящей клики против отдельных личностей даже вне страны оборачиваются понижением жизненного уровня её граждан.

Бессмыслицей оборачивается работа военных разведок, если она повышает опасность развязывания ядерной войны. Бессмысленны и понижают жизненный уровень огромной части населения траты на смертоносное оружие и взаимные санкции. Преступны надежды на возмездие так называемой "Мёртвой руки" – т.е. системы "Периметр", – ведь те же средства можно потратить на повышение качества жизни внутри страны. Повторяю, безопасность должна обеспечиваться на другом уровне – не на паритетных началах, а на создании гарантий существования всей человеческой цивилизации.

Наступила такая эпоха в жизни человечества, когда всяческие противоречия могут решаться исключительно невоенным путём. Так, споры о границах прекращаются, когда их делают прозрачными. Постановка Путиным – эдакого гротескного карлика Апокалипсиса – вопроса о многополярности мира в виде раздела на сферы влияния с несколькими центрами (США, Китай, Россия) – усиливает нестабильность и погружение в пучину холодной войны, отчуждая Россию от решения проблем выживания цивилизации и отбрасывая мир от достижения системы всеобщей безопасности.

Да, Россия будет играть заметную роль в будущем мире, более справедливом и жизнеспособном, – но только после продолжения демократизации, чему из кожи вон противится властная корпорация. Именно последняя стоит на пути достойного развития не только России, но и всего человечества. Необходимо скорейшее отстранение гэбэшного режима от власти, а пока, возвращаясь к словам "нацлидера" о бессмысленности человеческой цивилизации без России, правомерно предложить международному суду считать военным преступлением любую публичную угрозу применения ОМП, с какого бы уровня государственной ответственности она ни исходила.

Владимир Кардаил, Каспаров.ру