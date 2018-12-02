Меркель поужинала в обычном ресторане после саммита G20 12 2.12.2018, 13:21

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Канцлер Германии посетила ресторан Don Julio в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Ангела Меркель после окончания саммита G20 ("Большой двадцатки"), проходившего в Аргентине, поужинала в ресторане, который расположен в районе Палермо столицы Буэнос-Айреса, сообщила местная газета Clarin.

По данным издания, канцлер посетила ресторан Don Julio, удивив посетителей. Она попробовала национальное аргентинское блюдо из мяса.

В заведении она сфотографировалась с сотрудниками. На выходе из ресторана ее встретили аплодисментами. Видео разместил пользователь Armandotopalian в Instagram.

29 ноября самолет Airbus A340, на борту которого Меркель летела на саммит G20, совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технических проблем. Канцлер продолжила полет из Мадрида в Аргентину на борту самолета испанской авиакомпании. В соцсетях было обнародовано фото Меркель из рейсового самолета, где она сидит рядом с другими пассажирами.