«Даже подоить козу станет для иностранца незабываемым шоком» 2.12.2018, 13:29

Три идеи, как сделать белорусские маленькие города туристическими.

В рамках проекта «Три идеи для Слонима» «Газета Слонимская» начинает новую рубрику. В ней наши соотечественники будут делиться своими размышлениями, как сделать наш город более привлекательным для туристов.

Первой газета предоставила слово слонимчанке Валерии Ёрш.

- Мы в Слониме считаем, что живем в суперисторическом и культурном городе, но когда дело доходит до иностранцев, как таковую культуру показать невозможно. Я сама столкнулась с этой проблемой, когда ко мне в гости приехал друг из Великобритании.

Слоним

Фото Евгения Володащука

В Слониме нет ни одного хорошего сувенирного магазина, магазина с национальной одеждой, хорошего музея, также нет возможности попробовать хорошую белорусскую еду, потому что в наших кафе и ресторанах еда или слишком плохого качества, что стесняешься сказать, что этот драник белорусский, или слишком «американская».

Сделать город дружелюбным для иностранцев

Если говорить о привлечении иностранных туристов, то тогда самый первый и необходимый шаг — это сделать город foreigners-friendly, то есть дружелюбным для иностранцев. Это англоязычное меню в кафе и ресторанах, англоязычный персонал в отелях и магазинах, надписи и указатели на английском языке.

Сделать акцент на нашей природе и деревенском колорите

По своему опыту скажу, что история самого Слонима вряд ли заинтересует иностранца (я говорю про возрастную категорию 20-35, самую мобильную категорию), поэтому акцент нужно делать на нашей природе и деревенском колорите.

Опять же из опыта скажу, что их заинтересует hiking или biking tour (пеший или велосипедный тур) по Слонимскому району, которые бы включали посещение деревень, общение с местным жителями, полное погружение в традиционную белорусскую жизнь вне города: еда, традиции, какие-то бытовые моменты. Например, подоить козу. Поверьте, для многих это будет незабываемый шок.

Такой тур было бы замечательно организовать в период Купалья и сделать его финальной точкой, но опять же само мероприятие должно быть максимально приближено к многовековым традициям.

Ярмарка в Бельгии

Проводить большую ярмарку

Как осеннее мероприятие я представляю большой farm market (сельскохозяйственная ярмарка). Пару недель тому назад я посетила в Бельгии такой рынок. Он находился в маленьком городе, но туда приехала не только вся Бельгия, но ещё и туристы, потому что рынок очень большой и известен тем, что там можно купить или попробовать все местные продукты как из Бельгии, так и Франции, Германии, Голландии.

Можно такой же рынок организовать и у нас, но только сделать акцент на таких странах, как Беларусь, Россия, Украина. Европейцы также любят карнавалы, поэтому можно организовать карнавал и у нас и приурочить его к февральским праздникам, той же Масленице.

Все мои идеи, конечно же, требуют красивой обертки и хорошего выполнения на местном уровне, чтобы иностранец заинтересовался и приехал к нам.