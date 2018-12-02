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В США мужчина неудачно сделал девушке предложение

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  • 2.12.2018, 13:36
  • 2,948

Это и самая печальная, и самая смешная история с предложением руки и сердца.

Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который случайно уронил в канализационную решетку кольцо, когда делал предложение возлюбленной. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте New York Police Department.

"Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала "да" — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку", — рассказали полицейские.

Они добавили, что даже очистили ювелирное украшение от грязи, и выразили надежду, что смогут вернуть его "счастливой паре".

Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к этой ситуации.

"Теперь каждая их ссора будет заканчиваться словами: "Как минимум не я уронила помолвочное кольцо в канализационную решетку"", — пошутил @jimreittinger.

"Это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением руки и сердца. Будет о чем рассказать внукам", — написала@RaychelTania.

"Нужно было к нему веревку привязать", — сыронизировал @HerbSpeaks.


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