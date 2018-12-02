Куда ЖКХ девает наши отчисления на ремонт? 4 2.12.2018, 13:51

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Фото: Алла ВЕРСТОВА

Даже истечение гарантийного срока эксплуатации конструкции не влечет включение жилого дома в очередь на капремонт.

Оказывается, в таком деле, как включение дома в очередь на капремонт, решающую роль играет финансовый фактор: если денег нет, то и капремонта нет.

Очередность не наступила

«Брестская газета» (№40 от 5 октября) писала о том, что жителю д. Чернавчицы районное ЖКХ отказало в постановке дома на капремонт, несмотря на 45-летний срок эксплуатации и плохое техническое состояние. Статья была отправлена на реагирование в областное управление ЖКХ.

«Программа капитального ремонта жилищного фонда формируется ежегодно исходя из финансовых возможностей бюджета и технического состояния жилых домов. Истечение гарантийного срока эксплуатации конструкции не влечет безусловное наступление очередности проведения капремонта, – ответило областное управление ЖКХ со ссылкой на п. 7 Методических рекомендаций по планированию капитального ремонта жилищного фонда, утвержденных приказом Минжилкомхоза РБ от 25.11.2004 №196. – Пунктом 27 Рекомендаций список объектов по капремонту составляется заказчиком с учетом финансовых, материальных ресурсов на капитальный ремонт жилищного фонда».

Фото: Алла ВЕРСТОВА

В доме №7 по ул. Сикорского в д. Чернавчицы разрушается не только кладка, но и кирпичи покрылись трещинами

Фото: Алла ВЕРСТОВА

И тут же поясняет, что даже при наличии явных предпосылок для капремонта дома, истечения срока службы конструктивных элементов, несоответствия нормативным требованиям без наличия достаточных финансовых ресурсов во включении его в план может быть отказано. Согласно перспективному графику капремонта жилфонда Брестского ЖКХ, в доме №7 по ул. Сикорского в д. Чернавчицы до 2020 года он не планируется.

Сообщается, что 31 октября был произведен осмотр технического и санитарного состояния этого дома, в результате которого установлено, что кровельное покрытие, фасад, балконы находятся в технически исправном состоянии. Необходима влажная уборка окон в подъездах, для их открытия жильцы должны обратиться в эксплуатирующую организацию. Также требуется ремонт цоколя, входных групп, замена ветровых досок на кровле и окна в подъезде №1. Эти работы планируется включить в титульный список текущего ремонта районного ЖКХ на 2019 год. А вот устройство водосточной системы и внутреннее утепление кровли производиться не будут, так это не предусмотрено… проектом строительства дома.

В доме, где за 45 лет эксплуатации не было капремонта и отсутствуют водостоки, растрескался фундамент

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Вот так выглядит окно в первом подъезде дома №7 по ул. Сикорского в д. Чернавчицы, которое областные коммунальщики рекомендовали открыть и помыть, не указав, кто это обязан сделать

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Управление ЖКХ поясняет, что согласно протоколу письменного опроса от 17 марта 2016 года, жильцы дома дали 100-процентное согласие на самостоятельную уборку вспомогательных помещений дома. До проведения капремонта надлежащее техническое состояние дома будет поддерживаться силами районного ЖКХ за счет средств техобслуживания и текущего ремонта.

Это окно в подвале, которые по утверждению коммунальщиков, ими остеклены

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Сообщается, что за период 2016 – 2018 годов выполнены работы по частичному ремонту шиферной кровли, устройству участков отмостки, поручней крылец подъездов, утеплению трубопроводов в подвальном помещении, замене перегоревших лампочек в подъездах и остеклению оконных рам в подвальном помещении.

Пункт 7 Методических рекомендаций, на который ссылаются коммунальщики: «Период проведения капитального ремонта зданий и их элементов определяется на основе следующих факторов: технического состояния конструктивных элементов, инженерного оборудования и здания в целом (физический износ); архитектурно-планировочных качеств здания и уровня благоустройства (моральный износ); срока службы конструктивных элементов, инженерного оборудования и здания в целом; генерального плана города по кварталу, в котором расположено здание; правил и норм технической эксплуатации зданий; наличия финансовых средств».

Зачем же мы за него платим?

Корреспондент «БГ» встретилась с жильцами дома №7 по ул. Сикорского в д. Чернавчицы, чтобы ознакомить их с ответом из управления ЖКХ и узнать их мнение по поводу его содержания.

«Кровлю ремонтировали?! Так на всем доме шифер уложен прямо на балки, без рубероида, герметичности нет, – недоумевала жилец кв. №7 Нина Лецко. – Доски на коньке кровли, оторванные ветром еще летом, так и не восстановлены. Не удивлюсь, если там крыша за зиму провалится. Прежде чем поручни на крыльце сделали, на языке мозоль натерла, так звонила в ЖКХ».

Электропроводка в подвальном помещении первого подъезда дома №7 по ул. Сикорского

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Жильцы заверили: никто у них не спрашивал, согласны ли они убирать подъезды сами, никаких протоколов они не подписывали. Люди отметили, что на домах, которые были построены куда позже, чем их, водостоки установили.

«Кладка кирпичная разрушается, фундамент дома черной плесенью и мхом покрыт. – сетует Татьяна Орлова из кв. №6. – Видели, как 31 октября коммунальщики рядом с домом постояли – да и были таковы! Зачем им с людьми говорить и жалобы слушать?! Окна, пишут, в подъезде помыть надо. А кто их будет мыть? Эти окна откроешь, они тут же и развалятся».

Поручни, которые жизненно необходимы пожилым жильцам дома №7 по ул. Сикорского, коммунальщики установили, но при этом, видимо, треснутого крыльца просто не заметили

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Василия Мазура из кв. №3 интересовало, есть ли в ответе коммунальщиков, когда они на чердаке уберут трупы голубей и оставленный ими хлам.

«Там эти трупы лежат уже много лет и только прибавляются, – пояснил он. – Любую заразу можно подцепить! От коммунальщиков ничего не дождешься, приходится самим… К примеру, эти скамейки у подъезда мы сделали».

Пункт 27 Методических рекомендаций дословно: «Список объектов по капитальному ремонту жилищного фонда составляется заказчиком с учетом финансовых, материальных ресурсов на капитальный ремонт жилищного фонда согласно приложению 5».

Вердикт жильцов дома №7 единодушен: они зря надеялись, что областное управление ЖКХ во всем разберется. Просто состряпали отписку, считают они. А ведь могли бы, к примеру, затребовать акты осмотров дома и выяснить, почему самый старый на улице дом не включен в план на капремонт.

Не дождавшись, пока скамейку отремонтируют коммунальщики, один из жильцов первого подъезда дома №7 сделал новую сам

Фото: Алла ВЕРСТОВА

«Нашему дому 45 лет, но то, что в нем коммунальщики сделали, можно пересчитать по пальцам одной руки, – не сдерживали эмоций люди. – Теперь нам отвечают, денег нет, потому водой холодной запейте капремонт. Зачем же мы за него платим? Просто издеваются над нами!»

А вот такой вид у скамейки возле третьего подъезда дома №7 по ул. Сикорского, до ремонта которой руки не доходят ни у жилищно-коммунальных служб, ни у жильцов

Фото: Алла ВЕРСТОВА