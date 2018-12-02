В Сан-Франциско украинцы вышли на акцию в моряцком снаряжении 2.12.2018, 14:13

Украинцы в США протестуют против задержания украинских моряков в РФ.

1 декабря 24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов Сан-Франциско в моряцком снаряжении выстроились у военного корабля.

Об этом сообщает организация Вернись живым.

Участники акции заковали себя в цепи. Цифра 24 ассоциирует количество моряков незаконно пленных российскими спецслужбами.

Член организации Майдан Сан-Франциско Остап Коркуна заявил: "Кроме проведения уличных акций мы подписываем петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в быстрые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет жестких санкций против России".

Напомним, российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

ФОто: nv.ua

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.