Пять самых бестактных вопросов человечества 1 2.12.2018, 14:16

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Маша Ефросинина

Эти вопросы нужно вычеркнуть из разговоров с другими людьми.

Когда вы задаете эти пять вопросов или их задают вам – вы сразу же оказываетесь в неудобном положении, пишет украинская телефедущая Маша Ефросинина в журнале «Новое время».

Почему у вас до сих пор нет детей?

Во-первых, это только ваше дело. Никто не должен нарушать ваше пространство там, где покоится одно из самых интимных решений для пары. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание задать такой вопрос – закройте свой рот. А если задали его вам, то наберитесь смелости и скажите, что это бестактно.

Сколько вы зарабатываете?

Сколько кто зарабатывает – это личное дело человека. Он никогда не ответит вам честно, потому что будет настолько шокирован и выбит из равновесия, что, как минимум, нахамит вам, а как максимум – пошлет. Он сам распоряжается своим материальным состоянием и имеет право хранить это при себе. Что можно сказать о человеке, который задает такой вопрос? Любопытный, невоспитанный, скорее всего завистливый персонаж, который спрашивает это для того, чтобы потешить какие-то свои комплексы. Что даст ему ответ?

Когда уже ты выйдешь замуж?

Мне всегда интересно, что в голове у тех людей, которые встречают другого человека и спрашивают его об этом. Такое впечатление, что этот вопрос задают себе – уж очень сильно хочется замуж, но не берут. Поэтому нужно найти каких-то единомышленников.

Мало того, в самой формулировке есть некая оценочность: мол, ты уже засиделась или «не первой свежести». Такие вопросы часто задают женщины, которые сами уже давно замужем – и тем самым подчеркивают, что она-то «там уже давно».

Я таких людей идентифицирую исключительно как закомплексованных и лезущих в чужую жизнь.

Что тебе подарили на день рождения?

Зачем это? Подарок – это диалог двоих: кто дарит и кому дарят. Дарят что-то в силу разных причин. Здесь дело даже не в материальной оценке подарка. Ценность в эмоциях, впечатлениях на всю жизнь, памяти – в общем, это своя химическая штука двух людей. А впрыгивание в такие вещи – это не то, что называется тактом, воспитанностью или умением сдерживать свое любопытство при себе. Это как вмешаться в личный разговор.

Ты что-то сделала со своей внешностью?

Те, кто задают этот вопрос, автоматически приписывают вам диагноз, что вы не способны заниматься спортом, правильно питаться, делать йогу и в целом контролировать все для того, чтобы естественным путем так выглядеть. Им это неинтересно, скучно и они в это не верят. Такой собеседник автоматически расписывается под тем, что чтобы я не говорила о том, как я много работаю над собой – он все равно в это никогда не поверит.

А еще, этот вопрос звучит для меня очень оскорбительно. Если я захочу рассказать, что я подколола, что откуда отрезала и куда вкачала – поверьте, я сделаю это сама. А вопросы такие мне задавать не нужно.