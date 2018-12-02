Отставных чиновников лишили «лечкомиссии» 1 2.12.2018, 14:32

Фото: tut.by

Выпал из обоймы – пеняй на себя.

Отставных чиновников перевели из «лечкомиссии» в обычные поликлиники. Некоторые удивлены и тихо возмущаются: мол, как так, столько лет служили верой и правдой, а теперь – отовсюду за борт!

Документ о том, кого оставить в Республиканском клиническом медицинском центре составляли в Управлении делами президента, он с грифом «для служебного пользования», пишет belaruspartizan.org.

Так, не приняли в лечкомиссию генерал-лейтенанта в отставке Валентина Агольца, который сейчас работает в «Президент-отеле». Он давно ушел с госслужбы. А вот экс-глава Академии наук Александр Войтович остался в «лечкомиссии».

«Академики и члены-корреспонденты остались ведь, – говорит Войтович. – Сначала вроде бы хотели членов-корреспондентов не прикреплять, но затем Академия наук походатайствовала и все-таки оставили.

А вообще, я на здоровье не жалуюсь. Работа доставляет мне удовольствие и положительные эмоции, а это, как вы понимаете, поддерживает мой жизненный тонус и здоровье.

К тому же у меня четыре правнука разных возрастов. Вот посмотрю на самого младшего – ему три месяца – и улыбаюсь! Ему что-то скажешь – он голову в твою сторону поворачивает, на звук реагирует. Это большой источник радости! В общем, живу активно и насыщенно. Вообще, когда жизнь в радость, тогда и болеть некогда».

Ученый и политик Станислав Шушкевич тоже время от времени наблюдается в лечкомиссии – как член-корреспондент Академии наук. А вот его жена – уже нет.

«Но меня в лечкомиссии лечили так, что вообще прикончить могли, – говорит Станислав Станиславович. – Там добрые, хорошие доктора, но профессионалы они очень слабые. Чуть не залечили! В РНПЦ «Кардиология» сразу разобрались, что со мной не так, и вылечили. Если бы не они – было бы очень плохо. Поэтому, если уж совсем честно говорить, я не очень дорожу тем, что прикреплен к лечкомиссии».

Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок не обслуживается в медцентре в Ждановичах. Он ходит в поликлинику на Энгельса.

«Там стоматология теперь открылась, сдаю в поликлинике некоторые анализы, на рентген отправляют во вторую клинику, – рассказывает Эдуард Ханок. -- Игорь Лученок тоже, насколько я знаю, был прикреплен к этой поликлинике. И жена его. Но сейчас супругу, наверное, открепят. Ведь супругу композитора Дмитрия Смольского после его смерти тоже не оставили в лечкомиссии.

Я когда-то уже говорил: совершенно не горюю, что меня не взяли в Ждановичи. У меня в центре города все дела, тут все удобно, а в Ждановичи попробуй еще доехать! А где лечат лучше – еще вопрос…»

У экс-министра спорта Александра Григорова совсем чуть-чуть не хватает пятилетнего стажа в должности для обслуживания в лечкомисии. Хотя после отставки он некоторое время продолжал обслуживаться в лечкомиссии – как заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры. Но сегодня этих регалий для лечкомиссии уже недостаточно.

«Примерно раз в полгода прохожу в лечкомиссии обязательный техосмотр – обследование, анализы, – рассказывал Григоров еще год назад. – В лечкомиссии очень хорошее диагностическое оборудование. Все культурно, вежливо…»

«Я сейчас в обычной поликлинике, – с улыбкой говорит сегодня Александр Григоров. – Как говорится, сбитые летчики уже не летают… Но пока женщины на мое здоровье не жалуются, даже наоборот, поэтому я совершенно спокоен… Я в лечкомиссии не так часто и бывал – в основном, только анализы сдавал. И не переживаю, что сейчас не там.

Ну чем чиновники лучше других? Такие же обычные люди, как и все! Да, в свое время судьба нас вынесла наверх. А потом все встало на свои места. Вот я сейчас в спортзале, со спортсменами вместе. С чего начинал в свое время, к тому и вернулся. Я адекватно к этому отношусь…»

Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич вспоминает, что после его ухода с должности Лукашенко дал персональное указание не только открепить его от лечкомиссии, но и не брать на работу в университет.

«Мне об этом говорил и ректор, и Заметалин, – говорит Станислав Антонович. – А моих заместителей, кстати, в лечкомиссии оставили. А я, доктор экономических наук, профессор, бывший председатель Нацбанка – нет.

Поэтому я обслуживаюсь в обычной поликлинике. Но раньше я по врачам не очень часто ходил, не болел. Это сейчас немного расклеился, А тогда мне эта лечкомиссия особенно не нужна была…

Правильно ли, что сегодня у бывших чиновников забирают все бонусы? Ну, а чего их подкармливать? Пусть живут, как все, ходят в обычную поликлинику, сидят в очередях вместе со старушками. Надо, чтобы понимали, как лечат простых смертных…»

Кто же сегодня стоит на учете в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента?

– После того, как мы переехали в Ждановичи, были приняты новые нормативно-правовые акты, согласно им некоторые лица, которые ранее обслуживались у нас, остались территориально прикреплены к консультативной поликлинике УЗ "2-я городская клиническая больница" на Энгельса, 17, – ответили в Республиканском клиническом медцентре. -- У нас обслуживаются государственные служащие, работающие и занимающие определенные должности.

Ведущие специалисты, консультанты – они у нас не обслуживаются, речь идет исключительно о руководящем составе. Хотя нам подают все кадры – и из министерств, и из государственных комитетов. Также у нас на учете – герои Беларуси, полные кавалеры, олимпийские чемпионы, академики.

Если какой-то человек был высшим должностным лицом, то надо смотреть, сколько лет он был в должности – должен быть стаж или министра, или председателя государственного комитета не менее пяти лет. Тогда в нашем центре будет обслуживаться и он сам, и его супруга. А если меньше пяти лет – уже не имеет права, только на платной основе".

В консультативной поликлинике на улице Энгельса объяснили, что далеко не все те чиновники, которые раньше были в лечкомиссии, перешли к ним «по наследству».

«У нас остались лишь заслуженные и народные артисты, госслужащие, – объяснили в поликлинике. – Низшие ранги госслужащих обслуживаются у нас, а высшие – наблюдаются в Ждановичах. А вот если чиновник на пенсии или ушел в отставку – всё, его документы направляют в обычную поликлинику по месту жительства. Пенсионеры и отставники к нам не относятся».