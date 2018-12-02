Атака на корабли Украины на Азове: появились новые доказательства против России 7 2.12.2018, 14:49

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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Новое расследование Bellingcat.

Появились новые доказательства того, что пограничники РФ применили оружие на поражение против корабля ВМС Украины "Бердянск" 25 ноября в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как заявили в ФСБ.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

К соответствующему выводу расследователи группы пришли, проанализировав записи радиоперехвата переговоров российских пограничников, видеозаписи и данные самой ФСБ, пишет Апостроф.

Из этой записи можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, российское судно "Дон" дважды протаранило буксир "Яны Капу". В первый раз в 7:35 в месте (44° 56ь00 "N 36° 30ь08" E) и второй раз в 7:44 в (44° 56ь06 "N 36° 30ь05" E). Второй вывод заключается в том, что российское судно "Изумруд" было повреждено при столкновении с другим российским судном.

Еще одним свидетельством видео, в котором демонстрируется, что российский корабль "Дон" намеренно таранил украинский буксир "Яны Капу".

Из этой записи видно, что российский корабль "Дон" (отличительная черта - 30-мм пулемет, видимый в кадре, который также присутствовал на более ранних фотографиях корабля), в течение часа после восхода солнца (восход солнца 25 ноября в этом районе был в 7:46) в третий раз протаранил буксир. Кроме того, в видеоролике голос (командир "Дона") кричит "восемь двадцать один" сразу после столкновения.

Это подтверждается незамеченной деталью на видео. На нем буксир "Яны Капу" уже получил повреждения, по меньшей мере, от двух отдельных ударов. Эти повреждения можно увидеть сравнив кадры видео и фотографии неповрежденного судна, полученные за день до этого.

Bellingcat: Повреждение "Яны Капу"

Bellingcat: Повреждение "Яны Капу"

Bellingcat: Повреждение "Яны Капу"

Примечательно, что "Яны Капу" был поражен по меньшей мере еще раз. Видео, опубликованное телеканалом "Звезда", что было снято на час или два позже утром, когда солнце было еще выше, показывает, что буксир получил дополнительное повреждение по корме.

Следующие доказательства также подтверждают информацию по перехвату СБУ. Фото, опубликованные Kerch.FM, показывают повреждения, полученные кораблем Береговой охраны России "Изумруд". Место повреждения (высоко в зоне правого борта) соответствует удару с российским судном большего размера, чем маленькие украинские лодки.

В течение дня корабли береговой охраны России продолжали блокировать маневры трех украинских кораблей. Для физического блокирования узкого прохода под Керченским мостом было использовано большое грузовое судно, а отдельная группа из трех украинских военно-морских судов в Азовском море вынуждена была вернуться на базу в Бердянске.

О том, что произошло за этот период, информации мало, однако, запись перехвата СБУ предполагает, что один из кораблей береговой охраны России взял на борт 10 солдат спецназа.

Вышеупомянутое видео телеканала "Звезда" также содержит еще одну полезную информацию. В первые несколько секунд видеозаписи в нескольких сотнях метров от одного из украинских бронекатеров можно увидеть грузовой корабль, обозначенный как "Авиона".

Используя сайт MarineTraffic с отслеживания судов, можно определить, что "Авион" была на якоре в Керченском проливе в том же месте в течение всего ноября. Таким образом корабль становится ориентиром для определения местонахождения украинских кораблей позже днем - гораздо дальше на север, чем прежние позиции.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), участниками которой являются Украина и Российская Федерация, территориальные воды простираются не более чем на 12 морских миль (22,2 км) от побережья. Примечательно, что эта дополнительная позиция "Авионы" показывает, что украинское судно находилось не только в территориальных водах аннексированного Крыму, но и материковой России.

Но стоит также отметить, что Украина, как и большинство западных стран, не признает аннексию Россией Крыма и расширение ее территориального моря. Более того, подписано в 2003 году соглашение с Россией обозначает Азовское море и Керченский пролив как общий водный путь.

Однако после 18:00 по местному времени украинские корабли попытались покинуть район и вернуться в Одесский порт. Но их преследовали и перехватывали, по ним открывали огонь.

Россия утверждает, что эти столкновения произошли в ее территориальных водах.

Российская ФСБ опубликовала схему последовательности событий дня, в том числе ряд географических позиций.

Российская ФСБ подчеркивает, что первично перехвата, а также предупредительные выстрелы и, наконец, выстрелы на поражение в "Бердянск", состоялись в "территориальных водах России". Это не совпадает с данными о местоположении, которые они сами опубликовали.

В частности, самый серьезный инцидент - стрельба по "Бердянску" - имел место в точке 44° 51,3'N, 36° 23,4 E.

Как видно из приведенного выше изображения, данные ФСБ, если они верны, показывают, что "Бердянск" находился в 22,72 км от побережья аннексированного Крыму и более чем в 500 м за пределами территориальных вод, которые Россия считает своими, когда по нему был открыт огонь.

Кроме того, международный сигнал бедствия с обстрелянного корабля указывает координаты N 44° 51 '00' ', E 36° 23' 04''. Это место за пределами 12 морских миль и, следовательно, в международных водах.

Что касается деталей самой конфронтации, заявления стран не противоречат друг другу, кроме их позиций по линии территориальных вод. Обе стороны утверждают, что российские войска обстреляли "Бердянск", захватив его и буксир "Яны Капу" вскоре после этого.

Фотографии украинских кораблей в порту в Керчи после захвата демонстрируют множество отверстий от пуль малого калибра в "Бердянске", а также по крайней мере одну большую пробоину. Эта большая пробоина подтверждает, что российские силы стреляли не для того, чтобы остановить судно, а скорее, чтобы поразить экипаж. ФСБ отмечает, что российское судно береговой охраны "Изумруд" сообщало угрозы "Бердянске", что применит "оружие на поражение", если судно не выполнит его требование остановиться.

Таким образом, расследователи пришли к выводу.

Во-первых, украинские корабли действительно входили в территориальные воды России и аннексированного Крыма в Керченском проливе, но это было юридически допустимо, по крайней мере, по соглашению 2003 года, между двумя странами. Во-вторых, можно сказать, что украинский буксир "Яны Капу" был намеренно протараненный не менее четырех раз в течение как минимум часа. В-третьих, на основе информации, предоставленной ФСБ России, стрельба по "Бердянску", наиболее вероятно, имела место в международных водах.

25 ноября пограничные российские корабли осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил Украины, которые шли в Мариуполь, протаранив один из них. После этого военные корабли РФ открыли огонь по украинским судам в Керченском проливе и захватили их.