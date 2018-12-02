Чего боится Лукашенко? 39 2.12.2018, 14:54

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Диктатор слишком часто ездит в Оршу.

Лукашенко снова побывал в Орше. Зашел на местный льнокомбинат, потребовал увеличить производительность вдвое, устроил разнос им же назначенному правительству, местным чиновникам. Ничего нового, необычно лишь то, что слишком часто диктатор в Оршу ездит. Почему так происходит?

Об этом в интервью bnknews.org рассказал местный лидер Белорусского Национального Конгресса Василий Береснев:

— Перед приездом Лукашенко местные чиновники, конечно, пытаются устроить показуху, навести марафет там, где он пройдет или проедет. Так было недавно в Болбасово, например. Но общую картину исправить им не удается. Инвестиций нет. Безработица, которая в прошлом году была более 13%, продолжает расти, люди тысячами едут на заработки в Россию, молодежь уже больше на Польшу ориентируется. Логистический центр, который должен был быть открыт в Болбасово, до сих пор не достроен. «Поднять Оршанщину из руин и пепла», как требовал Лукашенко, так и не удалось.

Лукашенко слишком часто ездит в Оршу. Он помнит, что здесь были самые массовые протесты тунеядцев, люди были настроены очень решительно. Его это очень напугало, конечно. После одного из его визитов в Оршу «полетело» правительство Кобякова. Нельзя исключать, что скоро и Румаса уволят — уж слишком часто его правитель критикует.

На оршанских предприятиях серьезных перемен от визита диктатора не ждут. Работник местного льнокомбината Александр рассказал о настроениях сотрудников:

— Лукашенко не просто помнит о весне прошлого года, он знает, что и мы помним. А ведь тогда, во время митинга протеста против «тунеядского декрета» только чудом удалось остановить наших мужиков, которые уже были готовы выбивать двери в райисполкоме и занимать кабинеты чиновников. Об этом не писали в газетах, но омоновцы и чекисты, думаю знали о таких настроениях. Именно поэтому он зачастил сюда.

Но перемен к лучшему все равно ведь нет. Город стал какой-то черной дырой. На всю Оршу — один кинотеатр, пойти некуда, молодежи тут делать нечего. Разве что ледовая арена. Даже в бассейн ездим в Александрию — в деревню, представляете? На льнокомбинате постоянно отправляют в отпуска за свой счет, тех, кто постарше — просто увольняют. Зарплаты у нас еще более-менее, а на других предприятиях 400 рублей для обычного сотрудника — потолок.

А самые массовые протесты у нас в городе ведь неспроста прошли. Во время Великой Отечественной под Оршей был дан первый залп знаменитой «Катюши». Тут родина Короткевича. 30 лет назад наши родители перекрывали железную дорогу. Мы ведь все это тоже помним. Не надо нас злить.