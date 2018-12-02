ЧЕ-2020: Белорусы сыграют с командами Голландии, Германии, Северной Ирландии и Эстонии 6 2.12.2018, 15:00

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Фото: VI-Images/Getty Images

В квалификации сыграют сборные 55 стран — без исключений для тех, кто примут матчи финального турнира.

По итогам жеребьевки футбольные сборные разделены на 10 групп, в пяти из которых окажутся по пять команд, а еще в пяти — по шесть, пишет pressball.by.

Группа "А" — Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа "В" — Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа "С" — Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.

Группа "D" — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа "Е" — Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа "F" — Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.

Группа "G" — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа "H" — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.

Группа "I" — Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа "J" — Италия, Босния и Герцеговина, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Корзина 1. Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2. Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3. Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4. Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5. Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6. Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.