Джорджа Буша-старшего похоронят на территории университета в Техасе 2.12.2018, 15:06

Джордж Буш-старший

Фото: artcubex.com

До этого с бывшим президентом простятся в Вашингтоне.

41-го президента США Джорджа Буша – старшего похоронят 6 декабря на территории Библиотечного комплекса Буша, названного в его честь, Техасского университета A&M в городе Колледже-Стейшене, информируется на сайте учреждения.

"Президент Буш будет похоронен в семейном склепе, за Библиотекой имени Буша, рядом с его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет", – сказано в сообщении.

6 декабря тело экс-президента США перевезут в Колледж-Стейшн в сопровождении членов семьи Буша и близких друзей.

Студенты, преподаватели и сотрудники университета смогут наблюдать за траурной церемонией, но сам процесс захоронения будет закрытым.

Весь кампус будет закрыт в день похорон.

До этого с Бушем простятся в Вашингтоне. Гроб с телом будет выставлен в Капитолии, написала 1 декабря американская газета New York Times.

По словам президента США Дональда Трампа, это "особая честь, которую Буш заслуживает".

Президентская библиотека была открыта в Колледже-Стейшне 6 ноября 1997 года.

Джордж Буш – старший скончался вечером 30 ноября на 95-м году жизни – через семь с половиной месяцев после смерти его жены Барбары, с которой прожил в браке 73 года. Она также похоронена на территории библиотеки в Коледж-Стейшне. У них осталось пятеро детей, 17 внуков и восемь правнуков.

У экс-президента был сосудистый паркинсонизм, который ограничивает передвижения человека, в связи с чем последние шесть лет Буш-старший использовал инвалидное кресло.

Джордж Буш-старший – ветеран Второй мировой войны. С 1981-го по 1989-й был вице-президентом США, в 1989–1993 годах – президентом США. Его сын Джордж Буш – младший руководил страной два срока подряд – с 2001-го по 2009 год.