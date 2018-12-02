Брюссель призывает остановить строительство «Северного потока-2» 2.12.2018, 15:23

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Депутаты Европарламента убеждены, что «Северный поток-2» несет угрозы.

Европарламент призывает остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проекте доклада об отношениях с Россией, опубликованном на сайте Европарламента, пишет biz.liga.net.

Депутаты указывают, что Северный поток-2 усилит зависимость Евросоюза от российского газа и несет угрозу внутреннему рынку. "Проект идет вразрез с энергетической политикой ЕС и потому должен быть остановлен", - подчеркивает Европарламент.

Депутаты также требуют прекратить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенное между ЕС и Россией в 1997 году. По их мнению, сотрудничество должно проходить только в тех областях, которые представляют взаимный интерес. При этом нужно соблюдать гарантии безопасности для ЕС и соседних стран.

Европарламент также призывает утвердить на уровне блока аналога "акта Магнитского", который предусматривал бы санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.