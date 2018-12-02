На матче в Гродно фанатов пускают на стадион после прохода через автозак

На матче в Гродно фанатов пускают на стадион после прохода через автозак22
- 2.12.2018, 15:27
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Болельщики возмущены.
Брестские болельщики, желающие попасть на матч 30-го тура чемпионата страны между "Неманом" и "Динамо" в Гродно, должны пройти досмотр, осуществляемый в автозаке.
- Все как всегда. Досмотр фанатов брестского "Динамо" в Гродно. Чтобы попасть на сектор, все должны пройти через автозак, — передает Твиттер Belultras.
Всё как всегда. Досмотр фанатов брестского Динамо в Гродно. Чтобы попасть на сектор все должны пройти через автозак .... pic.twitter.com/sKPILcRgJS— Belultras.by (@belultras_by) 2 декабря 2018 г.