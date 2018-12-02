На матче в Гродно фанатов пускают на стадион после прохода через автозак 22 2.12.2018, 15:27

2,875

Болельщики возмущены.

Брестские болельщики, желающие попасть на матч 30-го тура чемпионата страны между "Неманом" и "Динамо" в Гродно, должны пройти досмотр, осуществляемый в автозаке.

- Все как всегда. Досмотр фанатов брестского "Динамо" в Гродно. Чтобы попасть на сектор, все должны пройти через автозак, — передает Твиттер Belultras.