От Витовта до Батория: история артиллерии ВКЛ 1 2.12.2018, 15:44

Мощь пушек наших предков почувствовали на себе московские войска в Оршанской битве.

Именно эту битву князь Константин Острожский выиграл при грамотном и массированном применении пушек и пищалей. В средние века производство пушек в Великом княжестве Литовском, как и во всей Европе, было делом очень затратным, пишет «Литвин».

Требовалось много меди, бронзы, а также квалифицированных кадров. Мастеров-литейщиков выписывали из Германии и Италии порой за любые деньги. Иногда пушечных дел знатоков просто похищали или принуждали к работе шантажом.

В мощи нового вида вооружения литвины смогли убедиться на поле Грюнвальда, когда тевтонские бомбарды встретили огнем наступавшие хоругви Витовта Великого. Пушки были крайне необходимы Витовту и Ягайло, когда речь зашла о сокрушении тевтонских замков. Огонь артиллерии помогал литвинам отбивать атаки татар и московитов.

Пушки Ливонской войны. Такой была тогда артиллерия ВКЛ

Понятно, что великий князь Александр еще в 15 веке позаботился о том, чтобы при его дворе нашли свое место специалисты в области артиллерии. Им выплачивали солидное жалование, требуя взамен прикладывать старание в обеспечении пушками княжеских замков на всей территории ВКЛ. Жалованье платили без малейшей задержки, что свидетельствовало о ценности кадров.

Для приобретения меди и бронзы князья привлекали торговых агентов из числа виленских, ковенских, гродненских купцов. Эти же агенты подбирали при случае и кадры литейщиков по всей Европе.

К сожалению, к началу Ливонской войны Великое княжество Литовское так и не смогло наладить подготовку собственных кадров для артиллерии. Во многом все еще полагались на наемников. Хотя артиллерия Полоцка в 1563 году сумела оказать упорное сопротивление московским полкам. Один из полоцких артиллеристов едва не поразил ядром и самого царя Ивана Грозного, когда тот вздумал выехать на рекогносцировку в окрестности города.

Артиллерия Полоцкого замка находилась не только на попечении военного руководства ВКЛ, но и у городских властей. Магистрат оплачивал пушкарям содержание и заботился о достатке боеприпасов.

Не решен был к середине 16 века в войсках ВКЛ и вопрос о транспортировке артиллерийских орудий. Если московиты подряжали в приказном порядке на перевозку боевых пушек крестьянские подводы с их хозяевами, то литвинская артиллерия довольствовалась добровольным наймом возчиков.

Артиллерия князей Радзивиллов

Это, разумеется, значительно удорожало использование артиллерии на войне. Согласно документам, перевозка одного небольшого артиллерийского парка из 3 небольших фальконетов и трех мортир со всем необходимым боезарядом весом в 16 тонн обходилась примерно в 600 польских злотых, что равнялось содержанию всего двора великого литовского князя на протяжении семи дней.

Несмотря на большие затраты, производство артиллерии в ВКЛ только возрастало. В правление Жигимонта II Августа пушечный двор в Вильно произвел только до 1565 года свыше 400 единиц артиллерии разного калибра. Некоторые пушки называли именами собственными.

Так пушка «Витовт» предназначалась для ведения осад крепостей. Большой разрушительной мощью также обладали орудия «Жигимонт Август», «Жигимонт Старый». Эти орудия смерти очень пригодились во время боев армии ВКЛ в Ливонии с ее множеством крепостей и замков.

Новая страница в истории литвинской артиллерии открылась с восшествием на престол Княжества Стефана Батория. При нем большое внимание стали уделять способам бомбардировок целей зажигательными снарядами. Для бревенчатых крепостей на востоке такие боеприпасы были очень эффективны. Стефан Баторий привлекал к работе теоретиков артиллерии, которые издавали популярные пособия для ведения боя с помощью орудий.

Впрочем интерес к артиллерии стал угасать в Литве к 17 веку. Маневренная война на равнинах Московии велась маневренной кавалерией, для атак которой не всегда требовалось прикрытие артиллерийским огнем. Крылатые гусары сокрушали толпы московитов и без огнестрельного вооружения.

Сказалось на снижении роли артиллерии в армии ВКЛ и дороговизна этого рода оружия.

Войны середины 17 века нещадно опустошили казну великих князей. Закупать свинец, медь и олово стало не за что после разорения Вильно и ряда крупных экономических центров державы.