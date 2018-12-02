Каким выдался первый день зимы для белорусских водителей 2 2.12.2018, 15:48

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Фото: onliner.by

1 декабря в Минске произошло 188 аварий.

С утра жители столицы жаловались на отсутствие снегоуборочной техники. В районе обеда представитель ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко сообщил БелТА, что к уборке снега в Минске «приступили еще утром» и в ней задействовано почти 270 единиц техники, пишет «Cалiдарнасць».

Но это не уберегло от многочисленных ДТП.

Официальный представитель УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык сообщила, что в Минске в первый день зимы произошло 188 аварий.

– Около 14.00 двигаясь по трассе М4 и МКАДу, насчитал четыре аварии, пусть и незначительные, – сообщил один из читателей.

Несколько ДТП зафиксировали пользователи Onliner. На съезде на Молодечно произошла авария с участием фуры.

Авария на МКАД недалеко от Дроздов.

5-й километр гродненской трассы.

На МКАД-2 автомобиль Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка 19-летнего водителя легковушки.

Фото ГАИ Минского района

– 19-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Espero, двигаясь в полосе торможения, поворачивал в агрогородок Петришки, не учёл погодные условия, в результате чего допустил занос, автомобиль наехал на дорожное ограждение, после чего выехал на полосу движения, где произошло столкновение с автопоездом, – сообщили Abw.by в ГАИ.