Яцек Чапутович: В Польше работают два миллиона украинцев 1 2.12.2018, 15:53

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Еще 40 тысяч студентов из Украины учатся в польских учебных заведениях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Зеркало недели.

"По разным оценкам, в Польше находятся уже около двух миллионов украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", - сказал Чапутович.

Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 млн виз.