Яцек Чапутович: В Польше работают два миллиона украинцев

Яцек Чапутович: В Польше работают два миллиона украинцев1
- 2.12.2018, 15:53
Еще 40 тысяч студентов из Украины учатся в польских учебных заведениях.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Зеркало недели.
"По разным оценкам, в Польше находятся уже около двух миллионов украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", - сказал Чапутович.
Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 млн виз.