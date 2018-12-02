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В Грузии оппозиция требует отмены результатов президентских выборов

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  • 2.12.2018, 16:11
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Митинг собрал тысячи сторонников оппозиции.

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Об этом заявил кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, на проходящей в центре Тбилиси масштабной акции протеста против фальсификации выборов, пишет "Грузия.Онлайн".

При этом Григол Вашадзе, от имени оппозиции, потребовал назначить досрочные парламентские выборы.

"У нас нет президента, президент есть у "Воровской мечты" и Бидзины Иванишвили. Наши юристы готовят иск, который подадим в суд и потребуем отменить результаты проведенных президентских выборов. Также должно быть проведено расследование", - заявил Вашадзе.

Напомним, что тысячи людей вышли сегодня в центр Тбилиси на акцию протеста против фальсификации, давления, шантажа, которые, по словам протестующих, имели место в ходе второго тура президентских выборов, прошедших 28 ноября.


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