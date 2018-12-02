Видеохит: В Праге открылся бар с роботом-барменом 2.12.2018, 16:15

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Ловкая рука-автомат способна обслужить сразу четырех клиентов и развлекает гостей несложными трюками.

В пражском баре Cyberdog коктейли смешивает робот-бармен. Заказывать напитки нужно через приложение на смартфоне. Оранжевая рука-автомат успевает обслужить за один раз до четырех клиентов, пишет «Вокруг света».

«Я глубоко убежден, — говорит Марсель Сурел, владелец бара, — что в скором времени ресторан, где вас обслужат люди, будет ужасно дорогим, потому что будет уникальным».

В мире уже существует несколько подобных баров, однако владельцы Cyberdog считают, что их бармен выполняет гораздо более сложные задачи и даже иногда подтанцовывает. «Когда у него нет заказов, он скучает и показывает все программы, которые есть в арсенале», — говорит Марсель.

Двухуровневая стальная конструкция на 40 столиков создана художником Дэвидом Серни и архитектором Томасом Сизаром. Здесь также подают блюда, которые больше напоминают меню астронавтов. Еду пока готовят люди.