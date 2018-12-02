Протест в Бресте: на смену «человеку-лису» пришла «волчица» 1 2.12.2018, 16:34

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Около 120 человек вышли на митинг против АКБ.

Каждое воскресенье Брестчане собираются на площади чтобы кормить голубей и обсудить строительство аккумуляторного завода, сообщает

На этот раз на центральной площади города собрались около 120 человек. Встреча неравнодушных брестчан прошла под пристальным вниманием милиционеров, а из окна четвертого этажа Брестского облисполкома людей на камеру снимал неизвестный.

Также на центральную площадь пришла «волчица», она искала «лиса», которого три недели назад украл ОМОН. Журналистам «волчица» рассказала, что ходит и спрашивает людей, не видели ли они «лиса».

«Во время прошлой акции брестчане в костюме лиса схватил ОМОН, и с тех пор нам его не отдают», - сказала журналистам женщина в шапочке волчицы.

Пока же главную опасность для себя власти видят в лицах независимых журналистов. На прошлой неделе работник Ленинского РОВД Бреста Андрей Базылев позвонил Александру Левчуку и Милане Харитоновой, чтобы сообщить, что против журналистов возбудили административный процесс за съемки на площади Ленина во время кормления голубей 18 ноября. При этом за последние три дня домой к журналистам дважды наведывались милиционеры.

«Полагаю, это давление, которое в последнее время оказывает на мою семью милиция. Я не нарушаю законов, но ко мне в дом ломятся какие-то неизвестные мужчины, я не вижу для действий милиционеров законных оснований», - рассказал Александр Левчук. За последние два месяца Левчука и Харитонову оштрафовали более чем на 4 тысячи евро.

С 25 февраля брестчане выходят на центральную площадь города и протестуют против аккумуляторного завода, который строят недалеко от Бреста. Старт производства запланировали на конец года. На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.