Чемпионат Беларуси: Шахтер завоевал «серебро», минское «Динамо» - «бронзу» 2.12.2018, 16:40

Столиный клуб отстал от Солигорска лишь на одно очко.

Завершился сезон чемпионата Беларуси. Минское «Динамо» победило столичное «Торпедо» (3:0) и набрало 63 очка в сезоне.

Таким образом, команда Сергея Гуренко выиграла бронзовые награды чемпионата Беларуси, отстав на одно очко от «Шахтера», который стал вторым, сообщает «Трибуна».

Последний раз динамовцы становились третьими в чемпионате в сезоне-2016, в 2017-м году стали серебряными призерами, по дополнительным показателям уступив чемпионство БАТЭ.

Столичный клуб выступит в квалификации Лиги Европы.