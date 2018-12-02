Порошенко назвал условие отмены военного положения 1 2.12.2018, 16:52

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Петр Порошенко

Кремль должен отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе.

Президент Украины Петр Порошенко назвал условие прекращения закона о введении в Украине военного положения, передает пресс-служба Администрации президента со ссылкой на его интервью France 24, пишет "Новое время".

Так, по словам Порошенко, прежде всего РФ должна отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе. Также - убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей, ведь именно поэтому в ближайших к России областях было объявлено военное положение.

"Мы будем рады остановить закон о военном положении, когда состоится деэскалация ситуации", - сказал президент.

Кроме того, Порошенко сообщил о готовности к встрече в нормандской формате на уровне политических советников.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - объяснил он.

Однако отметил, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле, а лишь инструментом.