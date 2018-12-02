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«Реакция чиновников на предложение фонда Брижит Бардо была грандиозная»

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  • 2.12.2018, 17:06

В Минске прошел Первый Всебелорусский съезд защитников животных.

Французские волонтеры из фонда мадам Брижит Бардо предложили свои услуги белорусским властям. Они готовы сами и за свои деньги гуманно решать проблему бездомных животных. Чиновники же ответили, что им нужны только деньги, а они сами разберутся, куда их направить, сообщает «Белсат».

В Минске прошел Первый Всебелорусский съезд защитников животных. Перед делегатами выступили не только представители общественных организаций. Много упреков в свой адрес довелось услышать директору центра временного содержания животных «Фауна города».

Тамара Цариковская, директор «Фауна города»: «Места временного содержания животных проблему не решат. Нужна сеть приютов. Есть много людей, которые готовы потратить на это деньги. Надо хотя бы с этого начать».

В Беларуси до сих пор нет соответствующего закона о защите животных. Нет обязательного чипирования и стерилизации животных, которых не планируют разводить. Отсутствие закона позволяет теневым предпринимателям, например, в маленькой деревенской избе ставить по 150 клеток и наживаться на продаже щенков. Одна такая «хозяйка» во дворе на морозе держала около сотни бульдогов. Защитники смогли выкупить восемь собак.

Екатерина Костюкова, организация «Доброта», Гомель: «Когда мы их привезли, у меня был шок. Я думала, что им лет по 5-6, а на самом деле год-два. У каждой по три кесаревых сечения. Если бы на тот момент был закон, то животных бы конфисковали, на хозяйку был наложили штраф, а животных бы отдали тем, кто бы о них заботился и любил».

На Западе проблемой занялись еще в 70-ые. Практика свидетельствует: если не делать поголовное чипирование животных, стерилизацию породистых животных, которые живут вне питомника, ситуацию не спасут никакие средства. Будут постоянно появляться подкидыши возле домов добрых людей.

Ольга Майорова, волонтер «Мы с тобой в одном доме»: «Нам предлагают стерилизацию животных по всей Беларуси, домики, налаживание обучения волонтеров и ветеринаров. Реакция была грандиозная: пусть французы делятся средствами, лекарствами, а специалистов их нам не нужно».

До сих пор в законе не определяется, что можно считать жестоким обращением или нанесением увечья. Судам в такой ситуации сложно определить, лишение сна и пищи — это издевательство или просто халатность. До сих пор у живодера нельзя конфисковать несчастное животное. Его можно только выкупить через суд.


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