Фотофакт: Самые неожиданные десерты из Японии
- 2.12.2018, 17:27
Еда в руках японских поваров превращается в шедевры.
Японцы давно себя зарекомендовали как экспертов не только всего мимимишного, но и доведенного до совершенства. То же самое касается и еды, которая в руках японских поваров превращается в настоящие шедевры, которые настолько жалко есть, что даже слезы наворачиваются, пишет bigpicture.ru.
Вы только посмотрите, как у японцев выглядят сладкие пирожки, конфеты, торты и мороженое!
Пирог в виде капли воды.
Это не перламутровая бусинка, а десерт. Сверху твердый, внутри жидкая начинка.
Апельсиновый пирог.
Конфеты в виде котиков.
Котики-конфеты пытаются поймать рыбу в желе.
Печенье с предсказанием судьбы.
Жареные кленовые листья.
Леденцы.
Клубника, покрытая маття — японским порошковым зеленым чаем.