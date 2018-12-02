Фотофакт: Самые неожиданные десерты из Японии 2.12.2018, 17:27

Еда в руках японских поваров превращается в шедевры.

Японцы давно себя зарекомендовали как экспертов не только всего мимимишного, но и доведенного до совершенства. То же самое касается и еды, которая в руках японских поваров превращается в настоящие шедевры, которые настолько жалко есть, что даже слезы наворачиваются, пишет bigpicture.ru.

Вы только посмотрите, как у японцев выглядят сладкие пирожки, конфеты, торты и мороженое!

Пирог в виде капли воды.

Это не перламутровая бусинка, а десерт. Сверху твердый, внутри жидкая начинка.

Апельсиновый пирог.

Конфеты в виде котиков.

Котики-конфеты пытаются поймать рыбу в желе.

Печенье с предсказанием судьбы.

Жареные кленовые листья.

Леденцы.

Клубника, покрытая маття — японским порошковым зеленым чаем.