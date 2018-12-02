«Мусорщик, уходи!»: в Архангельске вспыхнул экологический протест 2.12.2018, 17:32

На акции вышли тысячи человек, несмотря на мороз.

В воскресенье Архангельская область протестовала против политики областных и федеральных властей по мусорному вопросу. Ситуация в Шиес — была одной из ключевых, но далеко не единственной темой митингов и пикетов по всему региону. На акции вышли тысячи человек, несмотря на мороз.

Как сообщает Telegram-канал «АрхСвобода», на акцию вышли около пяти тысяч человек. Одним из самых популярных лозунгов этого дня стал: «Губернатора — в отставку».

Митинги состоялись в Архангельске, Котласе, Яренске, Сольвычегодске, Плесецке, Онеге, Шенкурске, Урдоме, Октябрьске и других. Самый большой митинг состоялся в Архангельске. На нем требовали отставки губернатора области Игоря Орлова. В нескольких из перечисленных городов образовались пробки из-за большого количества людей, ехавших на митинги.