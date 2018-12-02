«Даже если Шуневич будет ежедневно назначать нового пресс-секретаря, на имидж МВД это не повлияет» 2.12.2018, 17:40

Фото: БелТА

И даже утилизация памятника городовому бы всего небольшим шагом.

Есть две кадровые новости от МВД. Злые языки говорят, что пресс-секретаря милиции Георгия Евчара назначили виновным в имиджевом скандале со скульптурой городового. После этого «назначения» он потерял работу. Но для имиджа МВД обе эти новости как болезни кашель, пишет журналист Дмитрий Гурневич для «Радыё Свабода».

Признаюсь, что сначала я пытался найти в этой новости позитив. Ну вот, мол, признали собственный провал. Увидели, что с них хохочет вся Беларусь. А рефлексия над собой, как известно, это первая попытка к изменению себя и имиджа.

Беда в том, что имиджевая проблема МВД с городовым не начинается от знаменитого ролике. Ей даже не два года (с момента, когда эту скульптуру поставили). Трудно поверить, что это пресс-секретарь Евчар принимал решение по поводу такого эпатажного и нелепого памятника советской милиции в форме царского «держиморды», который не имеет отношения к белорусской милиции.

Даже если сам Евчар снимал и монтировал знаменитый ролик с извинений перед городовым, то это произведение - далеко не самое страшное, что сделало МВД за многие годы. Там есть кого и за что увольнять, а они, на удивление, работают дальше.

Хорошо подумав, возможно допустить, что этот ролик даже одна из самых безобидных вещей от белорусской милиции, которая заставила белорусов улыбнуться. Да, видео нелепое и смешное. Но благодаря ему белорусы получили редкую возможность не только бояться киборгов, но и похихикать из них. Поэтому, если режиссер роликa действительно господин Евчар, то от меня ему приз зрительских симпатий за смягчение имиджа МВД.

Даже если министр Шуневич будет ежедневно назначать нового пресс-секретаря и тут же его увольнять, на имидж ведомства это никак не повлияет. И даже утилизация памятника с собачкой была бы всего небольшим шагом к тому, чтобы белорусы почувствовали, что эта милиция - их.

Имиджевой проблеме МВД по крайней мере 19 лет. Ровно столько милиция не может найти своего бывшего министра Юрия Захаренко. Некоторые скажут, что эта проблема еще более стара. И я не стану с ними спорить.