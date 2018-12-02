Заставь дурака Богу молиться 8 Ирина Бирна

2.12.2018, 17:42

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Владимир Путин

Из писем к Володе.

Ну а у наших предков –

Только челюсти и шерсть.

...

Обидно за предков!"

Владимир Высоцкий, "Песня космических негодяев", 1966

Воване, привет!

Владимиру Семеновичу легко за ваших предков обижаться было – он же потомков не знал! Он, в своем шестьдесят шестом, думал, что дно достигнуто, и теперь-то на Руси "разум воскреснет". Обязательно. Дальше-то некуда!.. А мы теперь только смеяться с наивности пиитов можем: ни он, ни Пушкин не понимали диалектики. Пушкину простительно – диалектику в Лицее не преподавали, но Владимир-то Семенович в школу (советскую) ходил! Коротко: не может "воскреснуть" то, чего не умирало, потому что умереть того не может, чего никогда не рождалось. Тут, Вова, причинно-следственная связь (есть такая, Песка спроси).

Шерсть предки ваши слегка подбрили и даже научились остатки по моде зачесывать, а вот мозгов как не было, так и не появилось. Привычку думать так и не выработали. Навык этот, невостребованный исторически, отмер, а отсутствие его закрепилось генетически. Это, Вова, ихний Дарвин специально против России изобрел, черт бы побрал англосакса! На Руси жизнь, понимаешь, как-то так во все эпохи складывалась, что владение челюстью превалировало над владением мозгами. Отсюда и ваше всё. Черт бы этого Дарвина еще раз побрал!

У людей вокруг России тоже челюсти были, кто ж спорит. Но развитие мозга превалировало. Вот, Вовик, в чем драматизм ситуации: "челюсти" их становились день ото дня всё сложнее, всё изощреннее, всё, да будет мне позволено слово употребить, нежнее. Они чувства к себе уже требовали, осознания и уважения к тем мыслям, что в них заложены. Россия, что могла – воровала, что могла – копировала, да к своим рукам приноравливала. Но головы-то, головы остались.

И вот – конфликт: та же родимая "сено-солома", но с ракетами и электроникой. Мир видел уже русского с полонием-210, русского с "Новичком", русского с "Буком"...[1] Если по возможностям судить, отвлекаясь от времени, в котором им не повезло родиться, им бы мотыгу, молоток и зубило... ну, может, рогатку – что-нибудь, овладение хитростями чего укладывается в команды логического ряда: "Авось", "Да фигли тут думать?! Трясти надо!", "Бог не выдаст, свинья не съест!" и пр. А им, Вова, пароходА доверили!..

Помнишь, Вова, анекдот?

Сидит чукча в лодке, на берегу Ледовитого океана и рыбу удит. Всплывает американская подлодка, выходит капитан на мостик и спрашивает чукчу:

– Чукча, русских видел? Куда пошли?

– Норд-норд-ост, – флегматично отвечает тот, не выпуская изо рта трубки и не сводя глаз с поплавка.

Американцы погрузились и ушли.

Через некоторое время всплывают русские и ситуация повторяется, т.е. на мостик выходит "кап раз" и спрашивает чукчу:

– Чукча, американцев видел? Куда пошли?

– Норд-норд-ост...

– Ты, чукча, – резонно возражает капитан, – умного из себя не строй, ты пальцем покажи...

Мы, Вова, тогда от души смеялись, но все-таки понимали: анекдот – это всегда намеренное обострение, фокусирование, гипертрофирование (прости, Вова, длинное слово!) некой характерной черты, доведение ее, для лучшего восприятия, до абсурда. Но события в Керчи показали, что в истории с чукчей мы ошибались.

Здесь русские герои в очередной раз челюстью клацнули вместо того, чтобы подумать. А мы поняли, что со старым анекдотом случалось наоборот – недооценка, недопонимание того, что может учудить командир российского корабля, ни разу компаса не видавший и направление вахтовому рулевому пальцем дающий. Лихие русские моряки, судя по ими же предоставленным видео- и аудиозаписям, управляли своими пароходАми исключительно магическим словом "Бл..", ловко варьируя тональность. Причем приказ этот, по их же собственному признанию, получали они прямо из Кремля... от самого... Сам Лично контролировал и отдавал приказ. Надо ли удивляться тому профессиональному шоку, который пережили бравые российские черноморцы, видя, что украинские катера "нагло маневрируют", в то время как универсальный приказ на букву "Б" гонит одного из них навалиться на другой и проколупать дырку в борту! Следуя сводкам, не вмешайся авиация, российские моряки сами себя и добили бы. При полном, подлом и наглом украинском стоянии в стороне. Оно и понятно: оба российских парохода следовали универсальному приказу.

Тут, Вова, было бы над чем подумать, если бы было чем.

А все-таки, Вова, операцию нельзя не признать удачной: ты видел, какую массу оружия нашли герои-черноморцы на украинских катерах? Целых два "калаша" (возможно даже были и патроны к ним!), пулемет и еще что-то там... Так что и авиация, и линкоры и подводные лодки для защиты державы были задействованы верно и согласно уровню потенциальной угрозы. Но главное оружие вы все-таки не нашли! (Это, Вова, тебе только и по секрету, как другу – мне источник с Банковой слил инфу.)

Главным оружием там был перец. Черный. Молотый. Гнусный план был таков. При подходе к мосту все, не занятые вахтой, выходят на палубы катеров и буксира, получают от сотрудников СБУ (вот для чего они там были!) по жменьке перца... И вдыхают его хором под мостом... О последствиях даже мне страшно подумать, Вова. Вообрази, что случилось бы с "сооружением века", чихни под ним сразу сорок украинских моряков и три сотрудника СБУ! Они бы сами, конечно, погибли под завалами, но какое дело "бендерам" в Киеве, распинающим младенцев перед тем, как подать их к завтраку, до человеческих жизней и светлого будущего всего "Русского мира" от Камчатки до Камчатки! Они, Вова, тренируются уже давно и настойчиво. Ты не поверишь: в деревне Вапнярка, Одесской области, несколько лет назад создан специальный лагерь, где "бендер" обучают чихать на Россию и ее угрозы!

И последнее. Не знаю, проинформировали ли тебя, или утаили, но тут BBC со ссылкой на "кремлевский источник" передала. Оказывается, вместе с тремя раненными украинскими моряками, в больницы Керчи были доставлены с травмами разной степени тяжести, пятнадцать русских героев. Травмы получили они в процессе мирного дележа содержимого украинских камбузов. Ты, Вова, наградил бы героев... Ну, там "Орден Славы со Скрещенными Консервными Ножами" или что-нибудь еще. Подумай – пацаны же за Родину кровь пролили! Всех избили, но флот не опозорили! Славу Керчи – Города Героя – не уронили! Ну как деды, в общем.

Так что, Вова, за предков обижаться поздно – потомки не хуже получились!

Ну, ладно, бывай, не кашляй.

P.S. А "источник" этот кремлевский у ВВС – не Песок ли? Что-то он мне последнее время не нравится. Врет как-то натянуто, неестественно. Ты бы проверил, а?

P.P.S. За интеллектуальный уровень Маши Захаровой, разболтавшей планы Генштаба за оккупацию Киева и Львова, я лучше промолчу – тут конкретно. Тут уже точно вмешаться надо. А, Вова?[2]

[1] Над тупостью исполнителей всех приведенных, и многих еще не приведенных, операций ГРУ, ФСБ и прочих гуманитарных организаций, с рвением защищающих интересы России, отсмеялись, в свое время, все, кому не лень. Смеялись до тех пор, пока некий строгий гражданин на Каспаров.Ru не урезонил: мол, над чем смеетесь?! Представьте только, что они ошибок не совершили, ничего не открылось, было бы нам лучше?! Мол, хорошо, что дураки, а были бы умными – нам бы первым хуже было бы. Очень согласна. Да вот только уровень интеллектуального развития, исключающий ошибки, предполагающий прецизионное планирование операций, тренировку исполнителей и прочие сложные, многоходовые комбинации, отрицает саму возможность подобных операций. Мысли подобные в умных головах просто не возникают. Одно напрочь исключает другое.

[2] Тут я опоздала. В Кремле отреагировали: "У Захаровой истерика: говорит, что ее слова о возможном дальнейшем вторжении в Украину вырваны из контекста" (УНИАН, 30.12.2018). Видимо, Лаврл Лживый намекнул подчиненной, что с предателями России приключается. А тут еще и Игореша Коробов возьми да помре. Отсюда и накал реакций.

Ирина Бирна, kasparov.ru