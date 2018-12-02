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«Cмолевичи» вылетели из Высшей лиги чемпоната Беларуси по футболу

  • 2.12.2018, 17:53

«Луч» сохранил прописку в высшем дивизионе.

В матче заключительного тура чемпионата Беларуси «Луч» сыграл вничью со «Смолевичами» (1:1), пишет «Трибуна».

Этот результат позволил команде Ивана Биончика сохранить прописку в высшей лиге, набрав 24 очка.

У «Смолевичей» 24 очка, но по дополнительным показателям команда Александра Бразевича остается на 15-м месте, которое не спасает от вылета из элиты.

Напомним, «Луч» и «Смолевичи» в прошлом сезоне вместе пришли из первой лиги в высшую.


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