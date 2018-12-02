Задержали активистов, которые принесли царскому городовому похоронный венок 10 2.12.2018, 18:23

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Вячеслав Косинеров

Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

Скорее всего, они проведут ночь в РУВД.

Днем группа активистов во главе с Вячеславом Косинеровым возложила к памятнику похоронный венок с надписью «Імiджу МУС», пишет tut.by.

Потом к ним подошли сотрудники милиции и заявили о нарушении закона. Из-за этого молодых людей задержали. Впрочем, как следует из видеозаписей в «Фейсбуке» Косинерова, сотрудники правоохранительных органов не смогли четко объяснить состав преступления.

По информации знакомых задержанных, молодых людей доставили в Московское РУВД. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах не удалось.

Активист и бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко cообщил, что задержанные так и не вышли на связь. Скорее всего, они проведут ночь в РУВД, а затем будет суд. В РУВД отказываются от любых комментариев.