Задержали активистов, которые принесли царскому городовому похоронный венок

Задержали активистов, которые принесли царскому городовому похоронный венок10
- 2.12.2018, 18:23
- 4,655
Скорее всего, они проведут ночь в РУВД.
Днем группа активистов во главе с Вячеславом Косинеровым возложила к памятнику похоронный венок с надписью «Імiджу МУС», пишет tut.by.
Потом к ним подошли сотрудники милиции и заявили о нарушении закона. Из-за этого молодых людей задержали. Впрочем, как следует из видеозаписей в «Фейсбуке» Косинерова, сотрудники правоохранительных органов не смогли четко объяснить состав преступления.
По информации знакомых задержанных, молодых людей доставили в Московское РУВД. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах не удалось.
Активист и бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко cообщил, что задержанные так и не вышли на связь. Скорее всего, они проведут ночь в РУВД, а затем будет суд. В РУВД отказываются от любых комментариев.