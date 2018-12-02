Приближаясь к «проклятым 90-м» 2 2.12.2018, 18:33

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Фото: reuters

Новый кризис может отбросить Россию к показателям первого путинского срока.

С 2009 года экономика США выросла на 18,7%, Германии, – на 15,2%, а реальный ВВП России за этот период в долларовом эквиваленте сократился почти на 6%. Об этом написал директор Центра исследований постиндустриального общества и профессор Высшей школы экономики в Москве Владислав Иноземцев в колонке для "Открытых Медиа".

Отток капитала из страны за десять лет превысил $720 млрд. Даже добыча полезных ископаемых, чем Россия всегда привыкла гордиться, по сути стагнировала... Если в ближайшие несколько лет случится новый кризис, то мы вполне можем быть отброшены и за показатели конца первого путинского срока, еще больше приближаясь к "проклятым 90-м" по показателям уровня жизни и уровню экономического развития.

В Кремле для борьбы с экономическим кризисом, начиная с 2014 года взяли курс на аккумулирование возможно больших средств и резервов в бюджете, надеясь использовать их в случае кризиса.

В рамках этой стратегии с 2014 года была заморожена накопительная часть пенсии, а с 2019 года начинается повышение пенсионного возраста; повышены более 20 видов налогов и сборов, из которых наиболее чувствительным окажется повышение НДС до 20% с 1 января; проведены "мероприятия" по изъятию части доходов частного бизнеса... Результат был достигнут: к 1 октября 2018 года размер Фонда национального благосостояния достиг 5 трлн. рублей, бюджет этого года будет сведен с рекордным в истории профицитом в 2,14 трлн. рублей.

Кремль хорошо подготовился к возможному кризису в чисто "оборонительном" ключе, окончательно перестав ориентироваться на развитие страны.

Граждане сегодня воспринимаются не как производительная сила, а исключительно как нахлебники, которых в случае чего придется "кормить" (отсюда, мне кажется, и участившиеся истерики чиновников о том, что "мы вам ничем не обязаны и ничего не гарантируем"). Такая стратегия, следует признать, может помочь "пройти" кризис, но она не приспособлена для какого-либо прогресса.