Игорь Криушенко: Шансы есть всегда
- 2.12.2018, 18:35
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020.
Нашей команде в группе С попались Германия, Голландия и Северная Ирландия и Эстония, пишет «Трибуна».
– Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну а сражаться нужно со всеми в группе, - заявил главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Крушенко.
– С Голландией недавно играли, знакомый соперник…
– Там произошла смена поколений, пришло много молодых футболистов, поэтому ориентироваться на игру на «Борисов-Арене» не стоит. Каждая игра – новая история. Будем сражаться и с Голландией, и с Германией. Шансы есть всегда.
– С учетом того, что в группе 5 команд две игры в следующем году будут товарищеские. С кем бы хотелось сыграть?
– Пока нет календаря игр. Как только он появится, будем смотреть, какие команды не играют в эти даты и договариваться.
Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро. Оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах в марте 2020 года разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.
Основной квалификационный процесс начнется в марте 2019 года и завершится в ноябре 2019 года. Детальное расписание матчей появится в ближайшее время.