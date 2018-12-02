Игорь Криушенко: Шансы есть всегда 2.12.2018, 18:35

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по футболу прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020.

Нашей команде в группе С попались Германия, Голландия и Северная Ирландия и Эстония, пишет «Трибуна».

– Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну а сражаться нужно со всеми в группе, - заявил главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Крушенко.

– С Голландией недавно играли, знакомый соперник…

– Там произошла смена поколений, пришло много молодых футболистов, поэтому ориентироваться на игру на «Борисов-Арене» не стоит. Каждая игра – новая история. Будем сражаться и с Голландией, и с Германией. Шансы есть всегда.

– С учетом того, что в группе 5 команд две игры в следующем году будут товарищеские. С кем бы хотелось сыграть?

– Пока нет календаря игр. Как только он появится, будем смотреть, какие команды не играют в эти даты и договариваться.

Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро. Оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах в марте 2020 года разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.

Основной квалификационный процесс начнется в марте 2019 года и завершится в ноябре 2019 года. Детальное расписание матчей появится в ближайшее время.