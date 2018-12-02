В «тунеядцы» уже зачислили 20 тысяч брестчан 6 2.12.2018, 19:35

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И это только данные предварительной базы.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк рассказал «Вечернему Бресту» о ситуации вокруг нового декрета о «тунеядцах». По его словам, в предварительной базе данных «тунеядцев» пока числятся свыше 20 тысяч жителей Бреста.

Доступ к базе данных Минсоцзащиты обещает обеспечить через службу «одно окно». База данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будет корректироваться комиссиями. Сведения, подтверждающие занятость граждан, можно предоставлять в комиссии как лично, так и посредством почтовой связи и электронной почты. Информация о графике работы комиссий, контактные данные и электронные адреса размещены на сайте Брестского горисполкома (администраций Ленинского и Московского районов)

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».