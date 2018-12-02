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Саакашвили пообещал вернуться в Грузию

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  • 2.12.2018, 19:32
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Михаил Саакашвили

Во время протестов в Тбилиси с большого экрана обратился Михаил Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, проживающий в Нидерландах после лишения украинского гражданства, выступил по Skype перед участниками протеста в центре Тбилиси. Политик заявил, что готов вернуться в страну, если его позовут, передает агентство «Новости-Грузия», пишет РБК.

Протестная акация в центре Тбилиси проводится в знак несогласия с результатами выборов президента, на которых во втором туре победила Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта». Объединение «Сила в единстве», в которое входит 11 оппозиционных партий, результаты выборов не признало, потребовав нового голосования. На митинге также выдвигались требования о проведении досрочных парламентских выборов и реформе избирательной системы.

К участникам демонстрации Саакашвили обратился с большого экрана, установленного у здания парламента. «У нас все получится, наша борьба обязательно завершится полной победой. В этой борьбе, конечно же, я равный среди равных, я один из вас. У меня нет претензий на особую роль. Но я хочу, чтобы вы знали: как только я вам понадоблюсь и вы меня позовете, в ту же секунду я физически окажусь рядом с вами, рядом с вашими лидерами, рядом с нашей молодежью, появлюсь для Грузии, потому что каждый из нас должен положить свой кирпичик в нашу победу», — заявил он.

Происходящее в стране он назвал катастрофой. «Раньше мы говорили о возможной катастрофе — катастрофа произошла, поскольку в Грузии больше не существует института выборов… Они думают, что грузинский народ все проглотит и все простит — мы ничего не будем терпеть», — обратился он к митингующим.

Оппозиционные силы, которые организовали протестную акцию, поставили властям ультиматум, потребовав выполнить их требования до 16 декабря.


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