Бедный? Докажи!

В России начнут штрафовать за бедность?

Говорят, все святые были бедными. Отсюда не следует, что все бедные — святые. Под этим с удовольствием подписался бы главный социальный защитник России министр Топилин, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

«В целях выработки эффективных мер, направленных на рост реальных доходов населения и снижение доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума, приказываю…» — звучит, правда? Министр неподражаем.

Да, а что он приказал-то? Снизить бедность? Нет. Всего лишь запустить пилотные проекты в нескольких регионах якобы для снижения бедности. Зачем «пилотные»? Минтруда не знает как бороться с бедностью?

Подсказать? Пожалуйста: повышайте минимальную зарплату, добивайтесь опережающего роста реальных зарплат, пенсий, реально, а не на бумаге, снижайте безработицу и (конечно, куда ж без этого?) повышайте соцпособия многодетным семьям, инвалидам и т. п.

Но мысль министра куда как глубже наших наивных представлений об очевидном.

Ничего этого делать он не собирается. А собирается усилить адресность и — внимание! — разработать механизмы, направленные «на предотвращение социального иждивенчества»... Да, именно это словосочетание.

Ну не хочет министр заниматься всеми бедными. А хочет только самыми-самыми бедными. А всех остальных лишить пособий. Старая мечта министерства (хоть прямо и не названная) — разработать т. н. «критерии нуждаемости». Вот для этого и нужны «пилотные проекты».

А зачем министерству критерии нуждаемости? Чтобы максимально затруднить получение любых пособий. Недостаточно, что ты мать 5 детей. Ты еще регулярно доказывай, что твои доходы ниже какого-нибудь придуманного минимума, собери кучу бумажек. Да еще докажи, что у тебя нет какой-нибудь лишней (с точки зрения чиновника) собственности...

Идея старая и раньше нереализуемая. Но теперь у нас инновации и цифровизации! Теперь мы можем объединить все госбазы и сразу увидим, если у тебя не 6 соток, а 8, не 5 кур, а 10. Мы тут же лишим тебя пособия, потому что ты и так богата и вообще «социальная иждивенка».

Кстати, богатая идея! В перспективе еще надо ответственность ввести за социальное иждивенчество. Чтобы за пособием не просто трудно было обратиться, а еще и опасно…

А чтоб выполнить указ президента о снижении бедности надо-то всего ничего. Штрафовать за бедность. Сразу от бедных избавимся...

Хотя зачем мы подсказываем министру? Так и до греха недалеко…