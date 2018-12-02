Минимальную зарплату в Венесуэле подняли до $11 7 2.12.2018, 20:01

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Большинство населения страны остается за чертой бедности.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении размера минимальной зарплаты в стране в 2,5 раза - с 1,8 тысячи до 4,5 тысячи суверенных боливаров.

Об этом сообщает Росбалт. "С 1 декабря размер минимальной зарплаты и пенсии будет 4,5 тысячи боливаров, и это автоматически означает коррекцию всех зарплатных таблиц", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

При этом по курсу "черного" рынка на четверг эта сумма составляет всего 11 долларов. С сентября размер минимальной зарплаты был повышен в Венесуэле сразу в 60 раз. В августе Мадуро объявил о привязке минимальной зарплаты к криптовалюте петро. Ее размер составил половину стоимости одного петро, то есть 1,8 тысячи суверенных боливаров.

После повышения стоимости петро в 2,5 раза до 9 тысяч боливаров, о чем президент объявил также в четверг, размер минимальной зарплаты также увеличился в 2,5 раза.