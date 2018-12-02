КХЛ: Минское «Динамо» одолело в гостях «Витязь» 2.12.2018, 20:06

Победа была добыта лишь в серии буллитов.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" одолело в гостях "Витязь". Победа была добыта лишь в серии буллитов, пишет "Прессбол".

ВИТЯЗЬ — ДИНАМО Мн — 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

ПОДОЛЬСК. ЛД "Витязь". Начало — в 17.00.

ВИТЯЗЬ: Ортио (Самонов); Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Семин; Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич; Головков — Епишин, Кокарев — Хривик — Швец; Роговой, Романов, Выглазов — Моисеев — Потехин.

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Хауден — А.Костицын; Блум — Лисовец, Дроздов — Ковыршин — С.Костицын; Осипов — Готовец, Павлович (к) — Терещенко — Казионов; Китаров — Волков — Когалев; Бокун, Литвинов.