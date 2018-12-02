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LEGO подсчитала, сколько нужно играть с детьми, чтобы семья была счастлива

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  • 2.12.2018, 20:15

Детям легче учиться, если процесс похож на игру.

Чтобы все члены семьи чувствовали себя счастливыми, родителям нужно посвящать играм с детьми минимум 5 часов в неделю, выяснила датская компания LEGO, производитель знаменитых конструкторов, пишет «Европульс».

88% семей, где дети играли с родителями минимум 5 часов в неделю, оказались счастливыми. Родители в таких семьях чувствовали себя свободно и уверенно с собственными детьми, у них был ниже уровень стресса. Дети в свою очередь были более спокойными. А среди тех семей, где родители уделяли играм с детьми меньше 5 часов в неделю, только 75% оказались счастливыми.

При этом меньше пяти часов в неделю играет почти каждая третья семья, а каждая десятая – меньше двух. Целых 81% детей хотели бы, чтобы родители играли с ними больше.

Важно не только проводить время с ребенком, но и полностью отдаваться этому занятию, добавляют исследователи. 61% родителей признались, что во время игр с детьми они часто отвлекаются – на работу, соцсети и другие «раздражители». И среди таких родителей удовлетворенность семейной жизнью была ниже.

В исследовании приняли участие 13 тысяч детей и их родителей из 9 стран мира.

Игры – важнейшая составляющая гармоничного развития детей. 93% юных участников исследования сказали, что им легче учиться, если процесс похож на игру. А среди родителей 98% считают, что развлечения необходимы, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, и 94% – что они положительно влияют на навыки социализации.


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