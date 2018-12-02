Из кремлевских башен поступают противоречивые сигналы 1 2.12.2018, 20:17

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Даже телевизор не может скрыть кризис в РФ.

Некоторые украинцы все еще надеются, что в скором времени массовые протесты россиян, недовольных нынешней политикой Кремля, приведут к смене власти в России, как это произошло в результате Евромайдана. Российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил "Апострофу", почему проводить такую аналогию неправильно, даже несмотря на то, что Кремль столкнулся с серьезными проблемами во внутренней и внешней политике.

В последние несколько недель такое ощущение, что в Кремле что-то притихли. Там люди информированные: что влезать сейчас в гонку вооружений, куда приглашает господин Трамп с этими ракетами средней дальности, России просто не по карману. А отказываться от этой гонки - значит, сдувать патриотический пропагандистский пузырь. Перед кремлевскими менеджерами встает проблема, которую они изо всех сил старались не замечать в последние годы. И получалось хорошо, потому что росли цены на нефть, и рыночная экономика гораздо эффективнее и гибче, чем советская. Удавалось и государственные расходы увеличивать, и поддерживать хотя бы стабильный уровень жизни. А сейчас он начал падать.

Поэтому в Кремле озабочены, они не знают, что делать. Мы видим, что из кремлевских башен поступают противоречивые сигналы. С одной стороны, дают какие-то намеки на вроде бы возможность некоторой либерализации. Другие же башни пытаются "лечить" страну с помощью завинчивания гаек. И между ними, по-видимому, идет внутренняя разборка. Во всяком случае, нет ясных указаний на то, какой путь в Кремле выбран, потому что на самом деле никакого пути нет. Они пришли в тот самый тупик, о котором предупреждали многие специалисты.

Все очевиднее становится перспектива возможного социального и политического кризиса в России. Мы довольно уверенно к нему приближаемся. И никакими картинками по телевизору это не замажешь.

Только Россию ожидают не уличные протесты, "майдан" и так далее - для этого сейчас я не вижу оснований, потому что подобные массовые уличные протесты всегда происходят на фоне раскола элит. Этого в России пока нет: Путин очень жестко контролирует то, что Глеб Павловский называл "путинским консенсусом элит". Элиты пока у него в кулаке.

Мне кажется, те, кто говорят, что народ выйдет на улицы, и начнется революция, себя обманывают.

Я напомню, что Михаил Эгонович Дмитриев говорил, что в 2012 году рухнет режим, Андрей Андреевич Пионтковский - что в 2013. Все это и тогда выглядело не очень убедительно, а сегодня дает повод говорить: "Тоже мне прогнозисты".

Сегодня нет оснований говорить, что люди выйдут на улицы и снесут эту власть - для этого нет ни демографических ресурсов, ни социокультурных. Ситуация во время Майдана в Украине была кардинально отличной: были значимые политические актеры - влиятельные люди, которым Янукович мешал, и они не жалели средств, влияния и телевизионных ресурсов, чтобы мобилизовать население на уличный протест.

И при этом, что очень важно, в условиях раскола элит армия и значительная часть силовиков не были уверены, куда в итоге повернет власть. "Беркут" решился стрелять в толпу, а многие другие не решились, и в итоге оказались в выигрыше, потому что беркутовцев сейчас ищут и пытаются наказать (более или менее удачно), а все остальные встроились в новую вертикаль власти.

В России сейчас такого раскола в силовых элитах не будет. Если будет дан приказ силой подавить уличные протесты, это довольно быстро и сделают. То же самое было бы в Украине, если бы не было раскола в верховных слоях.

Насколько я могу судить со стороны, украинская общественность, как и российская в 1990-х годах, переоценивает свою роль. Люди ужасно гордятся Майданом, как и в России люди ужасно гордились тем, что в 1991 году на улицы вышли сотни тысяч человек, которые говорили "хватит нам Советского Союза". Они вышли, но в них никто не стрелял, потому что силовики сами не были уверены, что им нужна эта модель. Чекисты сидели на Любянке, язык прикусив, и позволили свалить памятник Феликсу Дзержинскому. У них было оружие, но не было уверенности, что пора стрелять в народ. А сейчас эта уверенность пока есть. И поэтому предъявлять претензии к русским, что "они, козлы, не могут выйти на улицу", как поступили украинцы, просто неразумно. Потому что если бы все влиятельные политические силы были в руке у Януковича, то и Майдан бы не состоялся - политический анализ (мне, во всяком случае) позволяет делать такие выводы.

В Кремле не могут определиться с общей стратегической линией, но это еще не открытый публичный конфликт. За исключением Алексея Кудрина, который позволяет себе очень корректно критиковать власть, все прикусили язык и бояться потерять то, что у них есть. А есть у них немало - они достаточно хорошо прикормлены. Поэтому, если в конце 1980-х Станислав Говорухин снимал фильм "Так жить нельзя" про советскую действительность, который все смотрели и соглашались, то сейчас люди его круга (сам Говорухин, к сожалению, умер) считают, что так жить очень даже можно. Поэтому и не будет никакого уличного протеста, и по этому случаю нет повода обольщаться.