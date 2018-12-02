Сергей Гуренко покидает минское «Динамо»? 2.12.2018, 20:40

СЕРГЕЙ ГУРЕНКО

Главный тренер столичного клуба намекнул на свой уход.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на пресс-конференции после завоевания бронзы намекнул на свой уход из команды, рассказал о слухах вокруг клуба и назвал число игроков, с которыми есть контракт на будущий год. Его слова передает корреспондент «Прессбола».

— Может, знаете что-то о будущем команды?

— «Прессбол» больше всех знает. Вот к ним и обратитесь — они вам все расскажут. По достоверной информации, одного увольняют, другой приходит… А я вообще ничего не знаю. Знаю одно: «Динамо» в следующем году будет играть в еврокубках. У нас есть подписанных человек десять-одиннадцать. Вот это я знаю. А больше ничего не знаю.

— А как игроки чувствуют себя в этой неопределенности?

— Да нормально. Надо ехать отдыхать, набираться сил. Без клубов они не останутся — я говорю про белорусов.

— У Николича закончился контракт. А была возможность его продлить на несколько дней, как бывало в нашем футболе раньше, чтобы сыграть против «Торпедо»?

— Есть закон, что предварительный контракт ты можешь подписать за полгода до окончания действующего контракта. Николич подписал его с «Маккаби» в июле-августе, и с 1 января он вступил в силу. Как он мог сегодня сыграть? Все, больше нет вопросов? Эх, скучно вам будет без меня.

Напомним, что в прошлом сезоне команда до последнего тура боролась за золотые награды. В этом году коллектив под руководство Гуренко мог и вовсе остаться без медалей.

С середины 2018 года вокруг «Динамо» пошли слухи о возможном смене владельца. В СМИ писали, что у Юрия Чижа команду могут принять неизвестные айтишники или Владимир Япринцев. В клубе слухи не комментируют.