Аркадий Бабченко - россиянам: Хочешь визу в США? Подписывайся, что Крым - это Украина 6 2.12.2018, 20:55

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Аркадий Бабченко

Журналист предложил интересный эксперимент.

Вы же помните что Россия тут от гигантского желания нагадить в тапки выслала чертову кучу американских дипломатов. И там теперь очередь в консульство на год вперед расписана. И чертова туча россиян ездит теперь оформлять американскую визу в Киев, пишет российский журналист Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале.

Я визу в Штаты оформлял где-то с год назад. И в визовом центре рядом со мной сидела девушка. С российским паспортом. "Скажите, а вам тоже стыдно?" - спросил я, кивнув на её паспорт. Потому что мне было очень стыдно. "Чо это мне мне стыдно?" спросила она. Именно с такой вот интонацией. С наездом. Но паспорт, правда, убрала. И отсела.

Так вот. Я бы вместо запрета на въезд предлагал бы каждому въезжающему россиянину подписывать лист, в котором он заявляет, что Крым - это Украина. Россия - страна агрессор. А Путин - диктатор и международный преступник.

"Я, Пупкин Иван Иванович, заявляю, что считаю аннексию Крыма международным преступлением, руководство России, и Владимира Путина лично, ответственными за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны против Украины, а также за сбитие пассажирского "Боинга", следовавшего рейсом "МН-17", за спонсирование международного терроризма и открытую агрессию в Керченском проливе. Санкции против России поддерживаю.

На публикацию данного заявления в открытом доступе даю свое согласие. Целью визита в Украину является получение визы Соединенных Штатов Америки. Героям Слава!"

И список подписавших. С видеофиксацией.

Хочешь американскую визу в Киеве?

Да не проблема.

Подписывай.

И вэлкам