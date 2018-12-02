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Фотофакт: Будущий памятник Льву Сапеге в Слониме

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  • 2.12.2018, 21:02

Памятник канцлеру ВКЛ появится 1 сентября 2019 года.

Комиссия в Слониме рассмотрела эскизные проекты памятника Льву Сапеге, который планируется открыть 1 сентября 2019 года во время республиканского праздника белорусской письменности и печати.

Как передает «Радыё Рацыя», всего на конкурс было представлено 9 работ белорусских скульпторов. Комиссия выбрала один памятник Льву Сапеге с Уставом ВКЛ в левой руке и с булавой в правой. Такой памятник и появится в Слониме в следующем году. Авторами выбранного проекта являются В.Пинин, И.Миско и С.Логвин.

Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»

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