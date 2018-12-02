Фотофакт: Будущий памятник Льву Сапеге в Слониме

Фотофакт: Будущий памятник Льву Сапеге в Слониме1
- 2.12.2018, 21:02
Памятник канцлеру ВКЛ появится 1 сентября 2019 года.
Комиссия в Слониме рассмотрела эскизные проекты памятника Льву Сапеге, который планируется открыть 1 сентября 2019 года во время республиканского праздника белорусской письменности и печати.
Как передает «Радыё Рацыя», всего на конкурс было представлено 9 работ белорусских скульпторов. Комиссия выбрала один памятник Льву Сапеге с Уставом ВКЛ в левой руке и с булавой в правой. Такой памятник и появится в Слониме в следующем году. Авторами выбранного проекта являются В.Пинин, И.Миско и С.Логвин.