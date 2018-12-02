Украина запретила въезд россиянам: что это даст 2 Юрий Бутусов

2.12.2018, 21:31

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Фото: rbc.ua

Отношения с РФ - токсичны, это опасный и ненадежный вектор развития.

Запрет на въезд всем мужчинам-гражданам России - это фактический разрыв договора о безвизовом режиме с РФ. Что это решает?

1. Украина показывает, что даже полная экономическая блокада Азовского моря и прямая атака российских вооруженных сил на украинские катера не заставят нас поддаваться давлению. Запрет на допуск мужчин из РФ - это новый удар по двусторонним отношениям между Украиной и РФ, один из мягких ответов на вооруженную агрессию.

2. Усиление мер безопасности и контроля за перемещениями через государственную границу. Это понятно. Теперь россиянин - мужчина на нашей территории - это уже правонарушитель, который подлежит изъятию и проверке.

3. При сохранении договора о безвизовом режиме с РФ вводится ограничение, которое по сути этот договор уничтожает. Де-факто, мы разорвали основу безвиза с РФ - теперь для огромного числа россиян Украина закрыта. Это продолжение нашего эффективного курса на полный разрыв дипломатических отношений и отношений между странами. Решение о недопуске действует на время военного положения, но это важный прецедент - его можно продлить.

4. Думаю, расчет строится и на то, что Россия не посмеет симметрично ответить на этот шаг. Российская экономика не может обходиться без рабочей силы из Украины. Россия на это не пойдет - и это решение покажет полную зависимость РФ от украинских трудовых ресурсов. На самом деле война идет именно за контроль ресурсов - Путин хочет, чтобы украинцы ездили не в Европейский союз на работу, а только в Москву.

5. Любые ограничения взаимных контактов, которые происходят в результате новых российских нападений и провокаций сокрушают многовековые связи традиции общения между Украиной и РФ. Чем меньше контакты - тем глубже разрыв в информационном, культурном поле, в коммуникациях. Тем больше стимулов строить надежные контакты с Европой. Отношения с РФ - токсичны, это опасный и ненадежный вектор развития.

Юрий Бутусов, «Главред»